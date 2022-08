Voici comment créer un superbe album photos pour immortaliser vos plus beaux souvenirs de vacances

On vous explique comment confectionner un album photo avec Cheerz, pour immortaliser vos plus beaux souvenirs de vacances.

Toutes les bonnes choses ont une fin !

Les vacances d’été se terminent en effet et tous les bons moments que vous avez passés ces dernières semaines, loin des tracas du quotidien, ne seront bientôt plus qu’un lointain souvenir. Alors, pour ne pas oublier cette si belle période estivale et vous remémorer vos agréables escapades, rien de tel qu’un album photos de voyage, véritable remède efficace contre le blues de la rentrée.

Pour réaliser un tel ouvrage, il existe un certain nombre d’outils et de sites en tous genres, dont l’application « Cheerz » qui s’avère parfaite pour ne pas que vos souvenirs tombent dans l’oubli.

Crédit photo : Cheerz

Cheerz, l’application mobile qui transforme vos souvenirs en superbes albums photos

Fondée en 2012 sous une autre appellation, Cheerz a en effet l’art et la manière de sublimer vos photos de vacances, en proposant de multiples services d’impression, dont la qualité n’est plus à prouver.

Vous pouvez ainsi réaliser des albums souvenirs d’une qualité supérieure grâce notamment à l’application smartphone disponible directement sur iOS et Android.

Celle-ci vous propose de télécharger l’ensemble des photos que vous souhaitez intégrer à votre album, et de choisir également quel type de format vous désirez pour vos clichés ainsi que votre ouvrage.

Crédit photo : Cheerz

Crédit photo : Cheerz

Le modèle premium, « la Rolls de l’album photo »

Plusieurs options, qui s’adaptent à tous les goûts et les budgets, s’offrent à vous mais parmi ces dernières, la meilleure reste peut-être l’album premium à ouverture à plat.

Véritable modèle haut de gamme, cet album présente en effet la particularité d’offrir des tirages exceptionnels réalisés grâce à un procédé d’impression photo argentique sur du papier mat haute qualité.

Présenté par Cheerz comme « la Rolls de l’album photo », le modèle premium peut contenir entre 12 et 384 clichés imprimés sur une reliure composée de 24 pages minimum et de 96 pages maximum.

L’ouvrage est par ailleurs certifié par un label qui promeut une gestion responsable des forêts. Un petit plus qui, à n’en pas douter, ravira les personnes sensibles au développement durable et à la préservation des écosystèmes.

Crédit photo : Cheerz

Cheerz, une appli accessible pour un rendu haut de game

Outre les différents choix qu’elle propose quant au format de votre album, l’appli Cheerz se montre facile d’accès avec une interface intuitive qui permettra aux débutants et autres personnes peu habituées aux smartphones de ne pas avancer dans l’inconnu.

Cet avantage permet également un gain de temps non négligeable dans l’élaboration de votre album souvenir.

Cette volonté de simplifier l'outil tout en permettant d'avoir accès à un savoir-faire de qualité devrait en séduire plus d'un.

Alors si vous rentrez de votre séjour estival et que vous êtes déjà dans la nostalgie, n’hésitez pas, rendez-vous sur Cheerz pour immortaliser vos vacances de la plus belle des façons.