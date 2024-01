Ce photographe a immortalisé la dune du Pilat recouverte de neige, un spectacle féérique

Ce mercredi 10 janvier, il a neigé sur la dune du Pilat. Un phénomène très rare à cet endroit que Philippe Bellon, photographe professionnel, n’a pas manqué d’immortaliser.

Depuis quelques jours, une vague de froid s’est installée partout en France. Les températures ont chuté et le gel a fait son apparition, tout comme la neige. Les flocons sont tombés dans de nombreuses régions, recouvrant la nature et les villes d’un épais manteau blanc.

Ce fut également le cas sur la dune du Pilat, qui a été recouverte de neige ce mercredi 10 janvier. Un moment très rare qui a offert un spectacle magnifique aux promeneurs qui se sont aventurés sous la neige ce jour-là. Jean-Philippe Bellon, photographe professionnel, n’a pas hésité à sortir son appareil pour immortaliser ce moment féérique.

La dune du Pilat recouverte de neige

Avec sa fille de 3 ans et un ami, le photographe s’est rendu sur la dune à 8h30 du matin, après avoir surveillé attentivement les prévisions météorologiques. Sur place, le spectacle était saisissant.

“Sur la route, ça commençait à tomber et quand on est arrivé, la dune était recouverte de neige. C’était génial, a-t-il confié à France 3. La neige sur la dune, ça n’arrive pas souvent et ça fait fantasmer tous les habitants du Bassin. Les gens ont commencé à arriver après 9 heures mais avant, nous étions seuls. Là où on passait, il n’y avait aucune trace de pas, nous étions les premiers. C’était magique ! On s’est même fait doubler par un husky, c’était ubuesque !”

Si ce n’est pas la première fois que la neige tombe sur la dune du Pilat, ce phénomène reste rare. En janvier 2023, quelques flocons mêlés de grêle ont recouvert la célèbre dune, mais la neige était moins importante que cette année, où l’on a pu observer un paysage d’une rare beauté.