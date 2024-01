Jusqu'à -12 degrés en France cette semaine : préparez-vous à une intense vague de froid !

La météo a parlé : la France va faire face à une intense vague de froid dans les prochains jours. Voici à quoi vous attendre.

Avis au frileux, ça va cailler ce week-end. Sortez les pulls, les manteaux, les écharpes et même les bouillottes, le week-end sera placé sous le signe du froid glacial.

Comme l'ont indiqué La Chaîne Météo ainsi que TF1 Info, l’Hexagone se prépare à une impressionnante vague de froid dans les prochains jours. En effet, de l’air polaire provenant de l’Europe du Nord et de la Russie arrivera doucement vers la France. Un air glacial appelé le “Moscou-Paris” qui débutera samedi et s’intensifiera dimanche.

Crédit photo : iStock

À quoi faut-il s'attendre ?

Jusqu’à -12°c dans certaines régions. Oui, vous avez bien lu. De nombreuses zones de France seront impactées par ce flux glacial, notamment le matin très tôt et le dans la nuit. Ainsi, la Bretagne pourra subir une vague de froid avec des températures allant jusqu’à -6°c, voire -10°c dans les montagnes.

Idem pour l’Auvergne-Rhône-Alpes avec des températures entre -8°c et -10°c. Pire encore pour la région de l’Est, avec des températures avoisinant les -12°c. Au cours de la journée, le froid persistera dans toutes la France avec des températures ne dépassant pas les 4-5°c dans l’Est et les 7-8°c dans les régions proches de l’Atlantique. Ce froid ne laissera personne à l'écart et touchera l'ensemble de l'Hexagone.

Alors que depuis plusieurs jours, la Suède bat un nouveau record de températures avec -43,6°c, on peut se dire que la France s’en sortira encore bien. On espère que l'on n'atteindra pas ce type de records de froid. En attendant, n’oubliez pas de sortir couvert et de profiter de ce week-end glacial pour rester au chaud, sous la couette, peut-être ?



Crédit photo : iStock