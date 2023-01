Bassin d'Arcachon : Ce photographe capture de superbes clichés de la dune du Pilat pendant la tempête Gérard

Alors que la tempête Gérard s’est abattue sur la France ce week-end, un photographe a capturé des photos «à couper le souffle» de la dune du Pilat.

Ce week-end, la tempête hivernale Gérard a provoqué des vents violents et causé de nombreux dégâts en France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le passage de ce phénomène a sublimé les paysages de la dune du Pilat.

Cela tombe bien : le photographe gujanais Jean-Philippe Bellon a immortalisé ce tableau à couper le souffle.

Crédit Photo : Jean-Philippe Bellon / Facebook

La dune du Pilat n’a jamais été aussi belle

Comme le rapporte Sud Ouest, celui qui vit sur le bassin d'Arcachon depuis plusieurs années s’est rendu sur le sommet de la grande dune pour prendre des photos en fin de journée.

La lumière du coucher de soleil, les couleurs et les angles ont donné lieu à une pure merveille visuelle. Sur les clichés, on aperçoit le sable qui a été façonné par les bourrasques de vent. Une chose est sûre : cette série de photographies oniriques ne laissera personne indifférent.

Crédit Photo : Jean-Philippe Bellon / Facebook

Crédit Photo : Jean-Philippe Bellon / Facebook

«Cela faisait un an et demi que nous n’avions pas eu de gros coups de vent. Là, ils ont dépassé les 100km/h remettant de la texture sur la dune», a indiqué Jean-Philippe Bellon sur son compte Facebook.

Avant d’ajouter : «Pour les plus techniques d'entres vous, chaque photo est une photo panoramique de 2 à 6 photos. J’étais parti avec le 24-70mm et je me suis souvent trouvé juste pour cadrer tellement les formes étaient larges».

Sans réelle surprise, sa publication a remporté un franc succès : «Sublime», «C’est magnifique», «Merci pour ces magnifiques photos», Merci pour ces splendides photos», peut-on lire parmi les nombreux commentaires.