Avec des vêtements et une corde à linge, elle crée des animaux qui s'intègrent parfaitement au paysage

Qui a dit qu’il fallait beaucoup de matériel pour réaliser de grandes œuvres ? En tout cas, l’artiste que vous allez découvrir aujourd’hui prouve pour cela, la créativité pure est suffisante.

Crédit : helga.stentzel / Instagram

En effet, Helga Stentzel utilise des vêtements suspendus à des cordes à linge pour imaginer des visuels particulièrement réalistes. Que ce soit des animaux ou des visages, l’artiste londonienne possède un véritable talent pour trouver des façons toujours plus originales de transformer du linge en tableaux vivants en utilisant le paysage. Parmi ses créations, il y a notamment un dinosaure, des moutons, un zèbre, des visages ou encore un chameau. Ce style, Helga Stentzel l’appelle le « surréalisme ménager ».

Une artiste accomplie

Sur Instagram, Helga Stentzel compte plus de 250 000 abonnés et elle est reconnue aux quatre coins du monde pour son talent. La jeune artiste participer à plusieurs expositions dans différents musées et galeries d’art. Depuis le 18 novembre et jusqu’au 1er mars, les plus chanceux pourront aller admirer certaines de ses œuvres au CXC Art Museum de Séoul. Si vous avez accroché avec son univers, c’est l’occasion de se rendre sur place.

Voici quelques-unes de ses plus belles œuvres :

