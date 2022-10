Les dessins infinis de cet artiste rendant hommage à Stranger Things cartonnent sur TikTok

Stranger Things n’en finit pas de passionner et d’inspirer les fans de la série. En août dernier, c’est un artiste digital qui publiait sur TikTok une œuvre pour le moins originale… et infinie. Petit aperçu dans cet article.

Crédit : Netflix

Il en aura fallu du temps à Alireza Shahbazi, un artiste digital qui publie régulièrement ses créations sur ses réseaux sociaux, notamment TikTok, pour créer son œuvre la plus populaire à ce jour. Si les dessins de l’artiste sont en général vus des milliers de fois, il en est un en particulier qui a attiré l’attention de 14,3 millions d’internautes.

Il ne s’agit pas de n’importe quel dessin comme ceux qu’il partage avec ses abonnés, aussi réussis soient-ils, de personnages comme Shrek, de Po de Kung-Fu Panda ou les Minions de Moi, moche et méchant. Il s’agit cette fois-ci de la deuxième série la plus visionnée de Netflix : Stranger Things.

Des dessins infinis sur Stranger Things

Stranger Things a le don d’inspirer les créateurs en tous genres. Et ce n’est pas Alireza Shahbazi qui dira le contraire. Les deux illustrations consacrées à la série des frères Duffer sont parmi les plus vues de son compte TikTok.

La particularité du jeune homme ? Il a dessiné des œuvres infinies sur Stranger Things. Pour cela, Alireza Shahbazi utilise l’application Endless Paper (« Papier infini ») de l’App Store. Ainsi, un dessin cache en réalité un autre dessin accessible en zoomant ou en dézoomant et ce, à l’infini.

L’artiste nous fait une démonstration d’une minute trente secondes dans ses vidéos et le résultat est impressionnant. Chaque dessin représente ainsi un moment clé de chaque saison au fur et à mesure qu'il zoome sur sa création. Le résultat est ludique et à couper le souffle. Jugez par vous-même dans les vidéos ci-dessous.