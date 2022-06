Cet illustrateur impressionne Internet avec ses sublimes guides pour apprendre à dessiner

Apprendre à dessiner des personnes est souvent cité comme l'un des sujets les plus difficiles. L’artiste Gorams, connu sur Instagram sous le nom de «gRAM», lève le mystère en montrant les méthodes pour apprendre à dessiner.

Crédit : gorams_hil / Instagram

En effet, l’illustrateur propose une série particulièrement détaillée qui montre comment dessiner des personnes grâce à des tutoriels de dessin étape par étape. En utilisant uniquement un crayon et du papier, et parfois un stylo, l'artiste basé en Inde démontre comment créer des visages sous différents angles en utilisant des formes géométriques et des lignes directrices.

Ces schémas qui font office de guide pour celles et ceux qui désireraient maîtriser l’art du dessin décomposent la complexité des visages humains en différentes étapes, généralement accompagnées de titres et de descriptions pour faciliter le processus. En plus de ces tutoriels généraux, Gorams réalise également des guides spécifiques sur les techniques de dessin essentielles et les méthodes de croquis.

Apprendre à dessiner

L’artiste montre également comment des traits croisés peuvent être utilisés pour ajouter de l'ombre aux zones clés du visage des gens, comme le contour du nez, des yeux et des cheveux. Un autre comprend des exemples de dessins réalisés avec différentes duretés de crayon, soulignant les avantages de chacune. Le travail de Grooms vous intéresse ? Rendez-vous sur son compte Instagram pour ne rien rater de ses conseils.

