Stranger Things : Netflix annonce une série animée en 2026 pour prolonger l'univers

Annoncée il y a deux ans, la série animée reliée à l’univers de Stranger Things s’est révélée lors du festival d’Annecy, avec une date de lancement et une intrigue.

Plus le temps passe, plus on se rapproche du dénouement tant attendu de la série Stranger Things, dont la cinquième et dernière saison sera diffusée à partir du mois de novembre 2025 sur Netflix.

Alors que les informations sur cette ultime saison tombent au compte-gouttes, Netflix prépare déjà les téléspectateurs à en découvrir davantage sur l'univers de Stranger Things.

En effet, il y a deux ans, la plateforme de streaming annonçait déjà la création d’une série animée Stranger Things. Cette semaine, le festival d’Annecy a été l’occasion pour Netflix d’en dévoiler plus sur cette oeuvre animée.

Crédit photo : Netflix

En premier lieu, cette série portera le nom de “Stranger Things : chroniques de 1985”. Elle suivra évidemment les aventures de nos héros de la ville de Hawkins, qui devront affronter de nouveaux monstres.

Une animation semblable à Arcane et Spider-Verse

L’histoire sera librement inspirée par la série animée culte de la fin des années 1980 SOS Fantômes de l'univers Ghostbusters, qui était déjà une grande inspiration dans la série Stranger Things.

On sait également que le style d'animation sera résolument moderne car visuellement inspiré par les immenses succès de ces dernières années sur Netflix : Arcane et la saga cinématographique Spider-Verse.

Crédit photo : Netflix

Pour finir, Netflix a annoncé la date de lancement et il ne faudra pas attendre très longtemps après la saison 5 de Stranger Things. L’oeuvre animée débarquera sur la plateforme dès l'année prochaine, en 2026 ! De quoi remonter le moral des fans qui attendent la saison 5 de Stranger Things depuis déjà près de trois ans.