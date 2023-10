Cette photo de la lune au niveau du Pic du Midi, au coucher du soleil, est sublime

Photographe amateur, Éric Carrière a un penchant pour les paysages ! Grâce à une bonne préparation et une étude du timing, il a réussi à capturer la lune, au moment du coucher du soleil, lorsqu’elle passait au-dessus du Pic de Midi de Bigorre. Une photographie à couper le souffle !

“Peu après le coucher du soleil, la lune apparaît à l’horizon et s’élève majestueusement au-dessus du Pic du Midi de Bigorre”, légende ainsi Eric Carrère sur sa publication Facebook. Photographe amateur depuis 2004, il adore partager ses clichés pour le simple amour de la photographie.

Ce jeudi 28 septembre, son dernier cliché de la lune a émerveillé les internautes ! Situé dans les Hautes-Pyrénées, le Pic du Midi de Bigorre atteint une altitude de 2 876 mètres, et possède, sur son sommet, un observatoire astronomique et un relais de télévision.

“On est minuscule face à ce spectacle”

Pour prendre ce cliché sublime, Eric Carrère s’est positionné au Soum de Grum, à une altitude de 1 870 mètres, situé à quelques dizaines de minutes à pied du Col d’Aubisque.

Sur le plan technique, il a utilisé une très longue focale de 1600 millimètres. Aussi, le photographe s’était assuré de la trajectoire de la lune en fonction du coucher du soleil et de la météo qui semblait idéale.

Et lorsque tout se passe comme prévu, un moment magique apparaît devant l’objectif : “La Lune était magnifique mais l’objectif de la photo était de créer un jeu de perspective entre le Pic du Midi et la Lune. C’est ce que je recherche et ce qui me motive”, indique le photographe à France 3 Occitanie.

Le résultat est sublime et si vous allez faire un tour sur les réseaux sociaux de Eric Carrère, vous remarquerez sans doute sa passion pour les étoiles et l’univers : “J’ai l’impression de tutoyer l’univers, on ressent vraiment des choses, on est minuscule face à ce spectacle”.