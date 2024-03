Journée de l'eau : les 11 photographies somptueuses récompensées par un concours mondial sur le thème de l'eau

Le World Water Day Photo Contest est un célèbre concours de photographie sur le thème de l’eau. Cette année, 11 images se sont distinguées. Voici les photos des lauréats et le message que les photographes ont voulu faire passer à travers leurs images.

La journée mondiale de l’eau est célébrée le 22 mars. À cette occasion a lieu le World Water Day Photo Contest, un célèbre concours de photographie créé en 2017. Ce concours est organisé par le Lions Club Seregno AID basé en Italie, en partenariat avec UN Water, un organisme qui coordonne les efforts des Nations Unies et des organisations internationales sur les questions de l’eau et de l’assainissement.

À travers ce concours, les membres du Lions Club Seregno AID collectent des fonds afin de financer des projets relatifs à l’approvisionnement en eau, dans le but de fournir de l’eau potable aux communautés qui en manquent.

Pour la 8ème édition de ce concours, le thème principal était “L’eau pour la paix”. Le jury, composé de 12 professionnels de l’image, a reçu 1 596 clichés provenant de 358 photographes originaires de 65 pays différents. Après des heures de travail, les jurés ont finalement établi un palmarès et ont annoncé les 11 lauréats. Découvrez les clichés sélectionnés ainsi que les messages transmis par les photographes.

1er prix - Environnement aquatique

Crédit photo : Dipayan Bose

"Un jeune partisan de gauche se bat contre les canons à eau et les gaz lacrymogènes de la police tandis qu'un autre tente de sauver le drapeau lors d'une manifestation contre le gouvernement au pouvoir, exigeant une éducation pour tous et des emplois pour les jeunes, le 11 février 2021, à Calcutta, en Inde", a indiqué Dipayan Bose, le photojournaliste à l'origine de la photo.

2ème prix - Environnement aquatique

Crédit photo : Pyae Phyo Thet Paing

"S'abandonnant à la joie simple de la vie au bord du lac Inle, en Birmanie, des enfants et des adolescents de la région pratiquent habilement la pêche à mains nues, créant un moment authentique et sincère qui reflète leur profonde connexion avec les eaux vivantes du lac", a légendé le photographe Pyae Phyo Thet Paing.

3ème prix ex-aequo - Environnement aquatique

Crédit photo : Mauro De Bettio

"Makoko, le plus grand bidonville flottant au monde avec plus de 300 000 habitants, fait face à des défis majeurs tels que le manque criant d'infrastructures et de services essentiels comme l'accès à l'eau et à l'électricité. Nichées au cœur de Lagos, le centre économique le plus important et le plus dynamique d'Afrique, les maisons sur pilotis de Makoko sont perchées sur les eaux qui, paradoxalement, servent de système d'égouts pour les 20 millions d'habitants de cette métropole en pleine effervescence. Malgré ces obstacles considérables et l'absence d'équipements de base, les habitants de Makoko font preuve d'un esprit d'unité inébranlable. Face à l'adversité, ils ont développé un profond sentiment d'appartenance au sein de leur communauté très soudée", a expliqué Mauro De Bettio.

3ème prix ex-aequo - Environnement aquatique

Crédit photo : Adrees Latif

"Des centaines de migrants attendent de se rendre aux autorités après avoir traversé à gué le Rio Grande, le fleuve qui sépare le Mexique des États-Unis, à Eagle Pass, au Texas, le 15 septembre 2023. Les migrants traversent souvent plusieurs rivières dangereuses au cours de leur périlleux voyage vers le nord depuis l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Ils sont contraints de fuir leur pays en raison des persécutions, de la violence, des violations des droits de l'Homme et des effets néfastes du changement climatique", a légendé le photographe Adrees Latif.

1er prix - Paysages aquatiques

Crédit photo : Pawel Jagiello

"En 1950, tout le village italien de Curon Venosta, dans le Trentin-Haut-Adige, a été englouti par la construction d'un barrage. Le bassin artificiel du lac Resia a été créé et seul le clocher de l'église du XIVe siècle est encore visible aujourd'hui", a expliqué Pawel Jagiello.

2ème prix - Paysages aquatiques

Crédit photo : Martin Broen

"Comme la péninsule mexicaine du Yucatan a un sol calcaire tendre et poreux, les eaux de pluie ne s'accumulent pas en surface mais sont transportées par le plus long système de grottes inondées au monde, un dédale de tunnels qui, comme les veines dans le corps, transporte l'eau, source de vie dans cet écosystème", a commenté le photographe Martin Broen.

3ème prix - Paysages aquatiques

Crédit photo : Panos Laskarakis

"Perle de chute d'eau inhabituelle dans la nature sauvage émergeant devant le lever de soleil brumeux, au cours d'un automne coloré. La lumière naturelle pure rend le paysage original dans le parc national de Plitvice en Croatie", peut-on lire en légende de cette photo prise par Panos Laskarakis.

1er prix - Histoires d'eau

Crédit photo : João Coelho

"Ce projet raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui travaillent dans un cimetière de navires en Angola et qui, dès leur plus jeune âge, ont appris à traiter avec la mer et à la respecter. C'est l'océan qui dicte quand et comment ils peuvent travailler pour gagner un maigre salaire, de 120 dollars par tonne de fer récupéré", a expliqué João Coelho.

2ème prix - Histoires d'eau

Crédit photo : Daniela Sala

"L'Irak, l'un des pays les plus exposés à la crise climatique, est confronté à l'une des pires sécheresses de son histoire récente. L'industrie pétrolière met une pression sur les ressources en eau déjà rares du pays : l'eau est pompée dans les puits pour extraire le pétrole. Alors que de plus en plus de pétrole est exporté vers l'Europe, à la suite de la guerre en Ukraine, un désastre écologique plane sur le pays, où les communautés locales doivent payer le prix d'une dégradation irréversible de l'environnement", a alerté Daniela Sala à travers sa photographie.

3ème ex-aequo - Histoires d'eau

Crédit photo : Gabriele Cecconi

"En 2022, une sécheresse sévère dans le nord de l'Italie a mis en évidence l'impact croissant des événements météorologiques extrêmes dans le contexte de la crise climatique. Suite à la crise de l'eau de 2022, le projet se concentre sur la haute vallée du Pô, à Lodi, en Lombardie, en explorant un territoire où l'eau a été un élément crucial pendant des siècles, façonnant le paysage et soutenant l'agriculture et l'élevage. La disponibilité d'eau en Italie au cours des dernières années a diminué de 20 %, alors que le pays fait aujourd'hui face au plus haut niveau de stress hydrique en Europe", a prévenu Gabriele Cecconi.

3ème prix ex-aequo - Histoires d'eau

Crédit photo : Alain Schroeder

"Le Bangladesh est confronté aux conséquences dévastatrices du changement climatique, notamment les sécheresses fréquentes, les inondations, les cyclones et l'élévation du niveau de la mer, qui entraînent des dégâts matériels et des pertes humaines. Le chômage, la pauvreté et les migrations internes sont en hausse. Situé juste au-dessus du niveau de la mer, le pays pourrait perdre 15 à 20 % de sa masse terrestre d'ici à 2050, ce qui entraînerait le déplacement de 25 à 30 millions de personnes et déclencherait des conflits régionaux. Les nations occidentales, principaux émetteurs de gaz à effet de serre, devraient adopter une approche globale de la 'justice climatique'", a expliqué le photojournaliste Alain Schroeder.