Voici la photo d'animaux la plus drôle de l'année, récompensée lors d'un prestigieux concours

Les gagnants du célèbre concours de photographie Comedy Wildlife Photography Awards ont été désignés. Découvrez les photos d’animaux sauvages les plus drôles de l’année.

Il existe de nombreux concours de photographie à travers le monde, et certains d’entre eux mettent en lumière les animaux sauvages. Récemment, on vous proposait de voter pour la plus belle photo d’animal sauvage de 2025 et nous vous avons dévoilé les finalistes du Comedy Wildlife Photography Awards.

Chaque année, ce concours récompense les photographies d’animaux sauvages les plus drôles. Créé en 2015, le Comedy Wildlife Photography Awards a pour but de faire rire le public en mettant en scène des animaux sauvages dans de drôles de situations, mais aussi de sensibiliser à la conservation de la nature et au respect de l’environnement.

Les photos animalières les plus drôles de l’année

Pour cette édition 2024, le jury du concours a reçu plus de 900 clichés de photographes professionnels et amateurs, originaires de 98 pays différents, un record pour ce concours. Finalement, les lauréats ont été désignés et le grand vainqueur du concours est Milko Marchetti, photographe professionnel, qui a pris un cliché étonnant d’un écureuil dans un tronc d’arbre.

Crédit photo : Milko Marchetti / Comedy Wildlife Photography Awards

“J’ai pris beaucoup, beaucoup de photos d’écureuils, dans de nombreuses situations, au fil des années en Italie, mais celle-ci m’a vraiment frappé car c’est le moment précis où l’écureuil détache ses pattes arrières du tronc pour entrer dans sa cachette. Chaque fois que je montre cette image lors de séminaires sur la nature organisés par mon club de photographie, le public explose toujours de rire. Je me devais donc de m’inscrire”, a expliqué le photographe au Figaro.

Milko Marchetti n’est pas le seul vainqueur de cette édition puisque huit autre photographies ont été récompensés selon les diverses catégories du concours. Découvrez ces images impressionnantes.

Prix du public

Crédit photo : Tapani Linnanmäki / Comedy Wildlife Photography Awards

Catégorie Insectes

Crédit photo : Jose Miguel Gallego Molina / Comedy Wildlife Photography Awards

Catégorie Reptiles

Crédit photo : Eberhard Ehmek / Comedy Wildlife Photography Awards

Catégorie Oiseau

Crédit photo : Damyan Petkov / Comedy Wildlife Photography Awards

Catégorie poissons et animaux aquatiques

Crédit photo : Przemyslaw Jakubczyk / Comedy Wildlife Photography Awards

Catégorie Nikon Junior (16 ans et moins)

Crédit photo : Sarthak Ranganadhan / Comedy Wildlife Photography Awards

Catégorie Nikon jeune photographe (25 ans et moins)

Crédit photo : Kingston Tam / Comedy Wildlife Photography Awards

Catégorie Portfolio

Crédit photo : Flynn Thaitanunde-Lobb / Comedy Wildlife Photography Awards

Des photographies toutes plus drôles les unes que les autres et qui ont bien mérité leur victoire pour ce concours !