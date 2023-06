Les plus belles photos de la Voie lactée 2023 viennent d'être dévoilées et elles sont sublimes

Le concours du Photographe de l’année 2023 de la Voie lactée a dévoilé sa sélection des plus beaux clichés. Ils sont à couper le souffle.

Nouvelle-Zélande

Crédit : Larryn Grae

Le blog de photographies de voyage Capture The Atlas a dévoilé les plus belles photos de la sixième édition du Milky Way Photographer of the Year (Les photographies de la voie lactée 2023).

La collection rassemble 25 photos de la Voie lactée sélectionnées par le blog. Les photos ont été prises dans 16 pays différents comme les États-Unis, le Japon, l’Australie, Madagascar ou la Suisse, rapporte un communiqué de presse de Capture The Atlas.

Parmi les 3000 participants, le jury a eu la dure tâche de ne retenir que 25 photos spectaculaires.

Des lieux jamais photographiés auparavant

Le rédacteur en chef de Capture The Atlas, Dan Zafra a indiqué au média Insider que la plupart des photos finales retenues avaient été prises dans des locations uniques où la voie lactée n’avait encore jamais été photographiée auparavant.

« Quelques exemples sont les images de Socotra, une île isolée de l'océan Indien largement inexplorée, ou l'image de Madagascar où la photographe Steffi Lieberman a dû photographier avec des gardes armés à ses côtés », explique Dan Zafra.

Il poursuit en précisant que certains lieux ont seulement été explorés par des photographes : « D'autres d'endroits présentent une région très reculée en Espagne appelée Serrania de Cuenca, où seuls quelques photographes se sont aventurés, et tous les paysages originaux de Namibie et de Nouvelle-Zélande ».

Découvrez notre sélection ci-dessous. Pour découvrir toutes les photos, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Capture The Atlas.

Japon

Crédit photo : Mitsuhiro Okabe

Suisse

Crédit photo : Alexander Forst

La Palma, Espagne

Crédit photo : Jakob Sahner

Tenerife, Espagne

Crédit photo : Roksolyana Hilevych

Socotra, Yémen

Crédit photo : Benjamin Barakat

Slovénie

Crédit photo : Uroš Fink

Madagascar

Crédit photo : Steffi Lieberman

Taranaki, Nouvelle-Zélande

Crédit photo : Brendan Larsen

Crédit photo : Tom Rae