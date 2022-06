À Osaka, un collectif artistique a transformé le jardin botanique en un magnifique spectacle lumineux

Le collectif artistique teamLab est connu pour transformer les environnements naturels du Japon par des moyens inattendus et non invasifs. Et une fois encore, ils ont réussi à nous en mettre plein la vue !

Crédit : teamLab

En effet, après avoir terminé son exposition aux jardins de Kairakuen, dans la ville japonaise de Okiyama, teamLab a mis en place un nouveau paysage de rêve dans les jardins botaniques de Nagai à Osaka. Contrairement à certaines de leurs installations précédentes qui sont retirées après une certaine date, l'expérience surréaliste de teamLab deviendra un élément permanent des jardins Nagai, dans le cadre du projet de renouvellement du parc. Une fois ouverte, cette exposition en plein air s'animera tous les soirs avec des spectacles de lumière grandioses.

Une exposition sous forme de spectacle

On y trouvera notamment des orbes en forme d'œuf dispersés sur le terrain, des orbes lumineux flottant sur l'eau et d'autres mises en scènes particulièrement captivantes. Comme toujours avec le collectif, ces luminaires incandescents sont destinés à mettre en valeur la beauté de la flore dans l'espoir que les visiteurs prennent le temps d'apprécier l'environnement. La mission de TeamLab est d'explorer « la longue continuité du temps et de faire perdurer la magie du lieu ». L’exposition travaille avec le cadre comme un moyen de souligner la grandeur qui est déjà là. Son illumination permet également aux invités de contempler la nature d'une manière nouvelle et intéressante.

L’observer de vos propres yeux vous tente ? Alors sachez que l’exposition ouvrira ses portes à l'été 2022. Pour recevoir des mises à jour sur la date d'ouverture exacte, rendez-vous sur le site web et la page Instagram de teamLab.

