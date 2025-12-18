Un enfant casse une couronne à 275 000 euros dans un musée en Chine

Par |

Capture montrant le moment où le garçon fait tomber la couronne

Alors qu’il visitait un musée à Pékin (Chine), un petit garçon a fait tomber une couronne en or massif estimée à 270 000 euros.

La sortie au musée a mal tourné pour un enfant. Et pour cause : ce dernier a accidentellement endommagé un objet de grande valeur.

X Museum de Pékin, en ChineCrédit Photo : Wikimédia

Un enfant fait tomber une couronne hors de prix

Comme le rapporte, Metro, cet accident cocasse, capturé en vidéo par les caméras de surveillance de l’établissement , a eu lieu au X Museum de Pékin, en Chine.

Sur ces images, on voit un jeune garçon poser sa main droite sur une vitrine d’exposition abritant une couronne en or massif. Un geste maladroit qui a provoqué la chute du bijou d’une valeur de… 275 000 euros.

Cette tiare de deux kilos appartient à l’influenceuse chinoise Zhang Kaiyi. Celle-ci a été fabriquée par son époux, l’artiste Zhang Yudong. Ce dernier a offert ce somptueux diadème à sa femme pour qu'elle le porte le jour de leur mariage, détaille le quotidien britannique.

L’œuvre d’art a été prêtée au musée X à l’occasion d’une exposition collective visant à mettre en avant le travail de 87 artistes.

À la suite de cette maladresse, l’institution a fait évaluer les dégâts par des experts. Le montant a de quoi donner le tournis puisque celui-ci atteint les 48 000 euros.

La couronne en or exposée au Musée X de PékinCrédit Photo : Jam Press

Une vitrine de protection bancale

Selon les informations de nos confrères, les parents du petit garçon pourraient être tenus responsables. Bien que la couronne soit assurée, Zhang Kaiyi estime que sa valeur ne peut être réduite au simple poids de l’or.

« C’est pourquoi je cherche des conseils en ligne sur la meilleure façon de calculer les dommages », a-t-elle expliqué.

Face à cette situation, les parents du jeune visiteur ont fait appel à des avocats. Ces experts minimisent la responsablité du garçonnet et avancent que la vitrine « aurait dû être plus stable et plus résistante ».

La couronne en or exposée au Musée X de PékinCrédit Photo : Jam Press

De son côté, un porte-parole du musée a indiqué que le « couvercle n’était pas correctement fixé ». Pour l’heure, on ignore si un panneau « Ne pas toucher » était affiché avant l’accident.

Dans un message publié ultérieurement, Zhang Kaiyi a fait savoir qu’elle n’avait jamais eu l’intention de réclamer une indemnisation à la famille de l’enfant.

Source : Metro
Suivez nous sur Google News
Musée

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
L'oeuvre d'art d&eacute;truite par un b&eacute;n&eacute;vole au mus&eacute;e
Un bénévole du musée croit nettoyer un miroir sale, il détruit une oeuvre d’art
Le musée du Louvre
Cambriolage du Louvre : le préjudice est estimé à 88 millions d’euros, selon la conservatrice du musée
Le mus&eacute;e du Louvre
Braquage au musée du Louvre : des bijoux “d’une valeur inestimable” ont été dérobés
Les oeuvres d'art du musée
Une fillette de 5 ans casse une araignée en or et dessine sur un tableau à 200 000 € dans un musée
Galerie des Offices à Florence (Italie) / Portrait endommagé de Ferdinand de Médicis, réalisé par Anton Domenico Gabbiani
Ce touriste commet l'irréparable et déchire une toile vieille de 300 ans, en voulant... suivre une tendance TikTok