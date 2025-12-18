Un enfant casse une couronne à 275 000 euros dans un musée en Chine

Alors qu’il visitait un musée à Pékin (Chine), un petit garçon a fait tomber une couronne en or massif estimée à 270 000 euros.

La sortie au musée a mal tourné pour un enfant. Et pour cause : ce dernier a accidentellement endommagé un objet de grande valeur.

Un enfant fait tomber une couronne hors de prix

Comme le rapporte, Metro, cet accident cocasse, capturé en vidéo par les caméras de surveillance de l’établissement , a eu lieu au X Museum de Pékin, en Chine.

Sur ces images, on voit un jeune garçon poser sa main droite sur une vitrine d’exposition abritant une couronne en or massif. Un geste maladroit qui a provoqué la chute du bijou d’une valeur de… 275 000 euros.

Cette tiare de deux kilos appartient à l’influenceuse chinoise Zhang Kaiyi. Celle-ci a été fabriquée par son époux, l’artiste Zhang Yudong. Ce dernier a offert ce somptueux diadème à sa femme pour qu'elle le porte le jour de leur mariage, détaille le quotidien britannique.

L’œuvre d’art a été prêtée au musée X à l’occasion d’une exposition collective visant à mettre en avant le travail de 87 artistes.

À la suite de cette maladresse, l’institution a fait évaluer les dégâts par des experts. Le montant a de quoi donner le tournis puisque celui-ci atteint les 48 000 euros.

Une vitrine de protection bancale

Selon les informations de nos confrères, les parents du petit garçon pourraient être tenus responsables. Bien que la couronne soit assurée, Zhang Kaiyi estime que sa valeur ne peut être réduite au simple poids de l’or.

« C’est pourquoi je cherche des conseils en ligne sur la meilleure façon de calculer les dommages », a-t-elle expliqué.

Face à cette situation, les parents du jeune visiteur ont fait appel à des avocats. Ces experts minimisent la responsablité du garçonnet et avancent que la vitrine « aurait dû être plus stable et plus résistante ».

De son côté, un porte-parole du musée a indiqué que le « couvercle n’était pas correctement fixé ». Pour l’heure, on ignore si un panneau « Ne pas toucher » était affiché avant l’accident.

Dans un message publié ultérieurement, Zhang Kaiyi a fait savoir qu’elle n’avait jamais eu l’intention de réclamer une indemnisation à la famille de l’enfant.