Elle allait donner deux sculptures à Emmaüs, une expertise de dernière minute révèle qu'elles valent jusqu'à 8 000 euros

Alors qu’ils allaient être donnés à Emmaüs, deux trésors africains d’une valeur de 8 000 euros ont été récupérés de justesse lors d’un vide-maison. Ils seront bientôt vendus aux enchères.

Près de Tours, deux trésors africains ont été découverts lors d’un vide-maison. Par chance, ils ont été identifiés de justesse puisqu’ils allaient être donnés à Emmaüs et allaient ainsi disparaître du marché de l’art.

Tout a commencé lorsque Mériadec Dehen, commissaire-priseur à l’Hôtel des ventes Giraudeau, a reçu un mail d’une femme qui organisait un vide-maison. Avant de se débarrasser de ses affaires, elle a tenu à signaler la présence de deux sculptures particulières, “qui lui semblaient ressembler aux reliquaires Kota vendus par l’Hôtel des ventes Giraudeau lors de sa belle vente d’art africain en février 2026”.

Des objets donnés à Emmaüs

En découvrant ces reliquaires, la femme a fait des recherches sur internet et s’est aperçue que ces oeuvres pourraient être de véritables trésors. Ainsi, avant de s’en débarrasser et de les donner à Emmaüs, elle a préféré demander l’avis d’un professionnel.

Cependant, le vide-maison était organisé le jour-même où le commissaire-priseur a lu le mail, et il ne restait plus que quelques heures avant que les sculptures ne soient données à Emmaüs. Il n’est pas rare de trouver des joyaux dans de telles situations puisqu’en janvier dernier, une femme a découvert un trésor dans un sac acheté 6 euros dans une friperie.

Deux trésors africains

Des professionnels se sont rapidement rendus sur place et ont découvert que ces deux objets étaient des trésors africains de grande valeur. Il s’agit de deux reliquaires Mbulu Ngulu Kota Obamba, datant de la fin du 19ème ou du début du 20ème siècle, qui valent plusieurs milliers d’euros chacun.

Crédit photo : Interenchères / Hôtel des ventes Giraudeau

S’ils avaient été donnés, ils “auraient pu disparaître du marché de l’art sans jamais être identifiés à leur juste valeur”, comme ce tableau estimé à 14 millions d’euros et vendu 50 euros dans un vide-grenier.

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Un butin de 8 000 euros

Selon les estimations des experts, ces pièces valent entre 3 000 et 4 000 euros chacune, soit un total maximum de 8 000 euros, comme on peut le voir le site spécialisé Interenchères.

Les deux sculptures vont désormais être vendues aux enchères à l’Hôtel des ventes Giraudeau, à Joué-lès-Tours, le 17 octobre prochain.