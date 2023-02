Voici la plus belle photo de l'année, récompensée lors du concours de National Geographic

Avis aux amateurs de faune et flore : le magazine National Geographic vient de dévoiler le nom du lauréat de son concours de photographie «Pictures of the Year».

Vous l’ignorez peut-être, mais le concours de photographie «Pictures of the Year» - organisé par le National Geographic - récompense les plus belles photos capturées dans la nature.

Cette compétition, qui attire un grand nombre de photographes amateurs issus des quatre coins de la planète, se divise en quatre catégories : la nature, les animaux, les personnes et les lieux.

Alors que 5000 participants ont tenté leur chance, c’est le photographe amateur Karthik Subramaniam qui s’est vu récompenser par les membres du jury, avec sa photo intitulée «Dance of the Eagles».

Une photo à couper le souffle

Sur le cliché, on aperçoit un pygargue à tête blanche qui s’apprête à se poser sur une branche, tandis que ses congénères attendent le moment opportun pour chasser des saumons.

Crédit Photo : Karthik Subramaniam

La photographie a été prise près du rivage de l’Alaska Chilkat Bald Eagle Preserve : «C’est grâce à des heures d’observation de leurs habitudes et de leur comportement que j’ai pu capturer des moments comme celui-ci», explique le gagnant.

Celui qui travaille comme ingénieur logiciel a commencé à photographier les animaux sauvages en 2020. Une chose est sûre : Karthik Subramaniam est particulièrement doué. Sa photo a été sélectionnée par un panel de reporters photographes chevronnés du National Geographic.

À noter que «Dance of the Eagles» sera publiée dans le magazine américain au mois de mai 2023. Sans plus tarder, découvrez ci-dessous les mentions honorables du concours :

Crédit Photo : Rhez Solano

Crédit Photo : Riten Dharia

Crédit Photo : Eric Esterle

Crédit Photo : Bruce Taubert

Crédit Photo : W. Kent Williamson

Crédit Photo : An Li

Crédit Photo : Alex Berger