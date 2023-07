Fans d'animaux ? Ces superbes photos d'un prestigieux concours sont à couper le souffle

Tout le monde aime les animaux (au moins un !) ou la nature et c'est bien pour saluer le règne animal qu'existe le Big Picture Natural World, un énorme concours de photographie. Voici certains des clichés les plus impressionnants.

La photographie, un art plus que subtil

La photographie est un art aux ressources inépuisables et à n'en pas douter, la nature est l'un des domaines qui permet le mieux aux photographes de s'exprimer : c'est simple, notre belle planète regorge de coins les plus fantastiques les uns que les autres. Le hic, et c'est bien là ce qui fait toute la force de la discipline, c'est qu'il faut encore avoir la créativité et le timing et capturer certaines scènes au bon endroit, au bon moment.

Et ça, pour le coup, ce n'est clairement pas donné à tout le monde : c'est bien pourquoi s'organise chaque année le Big Picture Natural World, un concours américain de photographie centré vers la nature et les animaux. L'occasion pour tous les amoureux de pellicules comme de l'environnement de s'atteler à leur loisir préféré, en essayant de saisir la perle rare.

Des animaux en pagaille

L'édition 2023 vient donc de s'achever et il n'y a pas à dire, certaines photographies sont tout simplement sidérantes. Il faut tout d'abord savoir que le concours se divisait en sept catégories : l'Art de la Nature, la Vie Aquatique, la Vie Ailée, les Paysages, les Paysages Aquatiques et la Flore, la Faune Terrestre, l'Homme/Nature et la catégorie "Une Question de Temps".

La photo gagnante (à retrouver à la fin de cette compilation, on fait durer le suspense !) est donc "Backyard Friend", illustrant un ours tranquillement posé… dans une arrière-cour. Elle est signée Corey Arnold, à qui l'on adresse évidemment nos félicitations ainsi qu'à tous les photographes ici crédités. Si vous cherchiez un nouveau fond d'écran, vous êtes à la bonne adresse, pas la peine de nous remercier !

Crédit photo : Donglin Zhou

Crédit photo : Marcus Westberg

Crédit photo : Corey Arnold

Crédit photo : Renee Capozzola

Crédit photo : Shane Kalyn

Crédit photo : Audun Rikardsen

Crédit photo : Douglas Gimesy

Crédit photo : Kazuaki Koseki

Crédit photo : Kazuaki Koseki

Crédit photo : Takuya Ishiguro

Crédit photo : Corey Arnold

Crédit photo : Liu Yang

Et, donc, la photo gagnante :

Crédit photo : Corey Arnold