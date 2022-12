Les plus belles photos du concours The Greatest Maasai Mara Photographer of the Year enfin dévoilées

Le Maasai Mara est l'une des réserves naturelles les plus importantes d'Afrique. Il s’agit d’un lieu très prisé des photographes animaliers qui souhaitent immortaliser des léopards, éléphants, guépards, lions et girafes à l’état sauvage. Depuis 2018, le concours The Greatest Maasai Mara Photographer of the Year rend hommage à ces professionnels de l’image.

Crédit : Charlie Wemyss-Dunn / Kunal D Shah

Et justement, les plus belles photos de l’édition 2022 de la compétition viennent d’être dévoilées. Cette année, le duo de photographes kényans Preeti et Prashant Chacko a remporté le premier prix pour sa magnifique photo en noir et blanc d'une girafe et de son petit entourés d’oiseaux. Le titre remporté par cette photo leur a permis de remporter la somme de 10 000 euros et un safari de cinq nuits pour deux personnes. En outre, leur guide Jackson a également été récompensé pour son rôle dans la prise de l'image gagnante. Pour ses efforts, il recevra un voyage tout compris au parc national Kruger en Afrique du Sud.

« L’émotion d'une interaction mère-enfant est quelque chose que nous aimons photographier. Et nous avons donc attendu. Ce qui s'est passé a dépassé toutes nos attentes. Trois oiseaux se sont envolés dans le ciel au moment de ces retrouvailles, presque comme si tout était calculé » a expliqué Preeti. La photo a fait forte impression sur le jury, qui a été chargé de sélectionner un gagnant parmi 50 finalistes. Le principal critère de jugement était d'observer comment les photographes capturaient quelque chose d'ordinaire d'une manière extraordinaire. « C’est une image très nette et puissante. Les trois oiseaux en vol entourent parfaitement la mère et son petit » partage le photographe animalier professionnel et juge Federico Veronesi.

Un concours pour la bonne cause

Si le concours porte avant tout sur la photographie, il permet également de soutenir les initiatives de conservation sur le terrain. Tous les frais d'inscription sont intégralement reversés à l'un des partenaires de conservation actifs dans le Maasai Mara. Cette année, grâce à plus de 1 000 photos soumises par 300 photographes, plus de 15 000 euros ont été récoltés. Les recettes ont été partagées entre le Fonds Anne K. Taylor, le Maa Trust, le Mara Elephant Project, le Mara Conservancy, le Sheldrick Wildlife Trust et la Fondation Angama, qui organise le concours.

Les inscriptions pour la prochaine édition du concours ouvriront dès le 1er janvier 2023, avec les mêmes prix à gagner. Et si, en attendant, vous souhaitez avoir un petit morceau du Maasai Mara chez vous, certaines impressions sont également disponibles à la vente.

Voici les plus belles photos du concours :

Crédit : Ashish Ranjan

Crédit : Silka Hullmann

Crédit : Vicki Jauron

Crédit : Kunal D Shah

Crédit : Preeti and Prashant Chacko

Crédit : Vrinda Bhatnagar

Crédit : Andrew Liu

Crédit : Charlie Wemyss-Dunn

Crédit : Abderazak Tissoukai

Crédit : Andrew Liu