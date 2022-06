Cette ex-reine de beauté ghanéenne a tourné le dos à son milieu luxueux pour lancer son entreprise qui cartonne en Afrique

Portrait de Hamamat Montia, une ex-mannequin ghanéenne qui a décidé de repartir de zéro en lançant sa marque de cosmétique qui cartonne sur le continent africain.

Lorsque tout semble nous réussir et que l’on parvient à s’assurer un confort matériel sans plus jamais se soucier du lendemain, on croit à tort être définitivement à l’abri du besoin.

Pourtant rien n’est acquis et il suffit d’un petit grain de sable pour enrayer la machine. Un seul événement marquant peut ainsi bouleverser nos certitudes et tout remettre en cause.

Hamamat Montia en sait quelque chose !

Crédit photo : iamhamamat / instagram

Découvrez Hamamat Montia et son parcours inspirant

Cette ex-reine de beauté ghanéenne a en effet changé de vie du jour au lendemain à la suite d’une séparation, tournant le dos à son milieu pour se lancer dans l’entreprenariat avec succès.

Après avoir mené grand train, cette femme de 34 ans a ainsi quitté le mannequinat pour créer sa marque de beurre de karité artisanale au Ghana. Et celle-ci cartonne !

Cette « success story » commence en 2017 lorsqu’Hamamat, élue Miss Ghana en 2006 puis Miss Afrique en 2007, décide de fonder sa société de cosmétique après une période difficile sur le plan personnel.

À l’époque, alors qu’elle vient de divorcer, elle vit dans son village natal de Bolgatanga, où elle est rentrée après des années loin des siens, et doit subvenir aux besoins de ses trois enfants, à des années-lumière du faste de sa vie d’avant.

Crédit photo : iamhamamat / instagram

Ce retour aux sources n’est pas sans conséquences car les économies qu’elle a accumulées pendant sa carrière de mannequin fondent comme neige au soleil.

Un jour, en observant des membres de sa famille en train de fabriquer du beurre de karité avec une méthode ancestrale, elle décide de filmer la scène et la publie sur ses réseaux sociaux. La vidéo devient très vite virale à son grand étonnement.

Devant un tel succès, Hamamat décide alors d’apprendre cette méthode de fabrication artisanale qui se transmet de génération en génération.

Une fois la technique maîtrisée, elle va lancer sa propre marque de beurre de karité, baptisée Hamamat African Beauty et le succès sera au rendez-vous.

Aujourd’hui, l’ancienne miss peut se vanter de recevoir des commandes du monde entier. Outre son entreprise, elle a créé un musée sur le beurre de karité dans son village et travaille au quotidien pour développer l’économie de son pays et de son continent.

Un bel exemple !

Crédit photo : iamhamamat / instagram

