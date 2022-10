Les photos lauréates du Weather Photographer of the Year 2022 sont tout simplement à couper le souffle

Des vagues spectaculaires s'écrasant sur un phare ont valu au photographe Christopher Ison le titre de photographe météo de l'année lors du concours annuel de la Royal Meteorological Society. Organisée en association avec AccuWeather, la compétition e est une célébration du temps sous toutes ses formes. Ainsi, les photos gagnantes nous emmènent dans un voyage à travers des tempêtes glaciales et des arcs-en-ciel étonnants.

La victoire de Christopher Ison est intervenue après que les juges ont passé au crible les contributions de photographes de 119 pays et sélectionné une liste de 22 images. Mais sa photo s'est démarquée des autres en montrant la puissance de la nature et en soulignant le mouvement et la force dramatiques de la mer, ainsi que la résistance offerte par un bâtiment construit par l’Homme. La prise de vue montre le mouvement de l’eau et le timing du cliché est tout simplement parfait, ce qui lui a valu de remporter le prix.

« Lorsque la tempête a été annoncée, et qu'elle était accompagnée de la toute première alerte rouge pour la côte sud, j'ai su que je devais trouver un endroit pour la capturer car cela allait être énorme. Je suis arrivé assez tôt pour trouver de nombreux photographes déjà trempés par la pluie et l'eau de mer, debout tout près du mur du port. J'ai décidé de me rendre en hauteur et de m'éloigner un peu plus. Et finalement, j’ai été récompensé par une série d'images dont je suis très fier » explique-t-il.

Des photos à couper le souffle

Et il n’a pas été le seul à être récompensé à l’occasion du concours Weather Photographer of the Year 2022. En effet, le travail de Jamie Russell a également été plébiscité par les membres du jury. Ce dernier a immortalisé un moment calme dans la nature, tout en douceur et en beauté. Sa magnifique photo d'un double arc-en-ciel sur l'île de Wight, en Angleterre, a remporté le prix du Public. Il a notamment battu les 22 autres images présélectionnées après avoir reçu près de 5 500 voix pour son impressionnante photographie.

Pour prendre cette photo, Jamie Russell a vraiment montré son engagement envers son métier. Comme il est arrivé sur les lieux juste après la fin des averses, il craignait de manquer l'occasion de prendre la photo. Il a donc fini par patauger dans l'eau jusqu'à la taille pour prendre la photo parfaitement composée. Au final, sa victoire confirme que son intuition de faire ce qu'il fallait pour capturer le moment était juste. C’est aussi la différence entre un bon photographe et un grand photographe : savoir attendre le bon moment et trouver le bon angle.

Voici les 8 clichés récompensés lors du Weather Photographer of the Year 2022 :

1. Grand Prix du Jury

Crédit : Christopher Ison

2. 2ème place

Crédit : Zhenhuan Zhou

3. 3ème place

Crédit : Emili Vilamala Benito

4. Gagnant de la catégorie « Téléphone »

Crédit : Aung Chan Thar

5. 2ème place de la catégorie « Téléphone »

Crédit : Vince Campbell

6. Gagnant dans la catégorie « Jeune photographe »

Crédit : Eris Pil

7. 2ème place dans la catégorie « Jeune photographe »

Crédit : Shreya Nair

8. Gagnant de la catégorie « Choix du public »

Crédit : Jamie Russel