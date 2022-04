15 tweets les plus drôles sur le 1er tour de l'élection présidentielle

Hier, dimanche 10 avril, le 1er tour de l’élection présidentielle avait lieu et Emmanuel Macron ainsi que Marine Le Pen se sont finalement qualifiés pour le second tour.

Et comme à chaque fois qu’un événement aussi attendu arrive, évidemment, les internautes en général et les utilisateurs de Twitter en particulier ne mettent pas longtemps à s’enflammer pour commenter cette actualité. Entre ironie, photo décalé et memes savoureux, les twittos ont une fois de plus fait preuve de beaucoup d’humour autour de ce 1er tour d’élection présidentielle.

Chacun y est allé de son avis pour faire part de son état d’esprit ou de ce qu’il avait remarqué lors de ce 1er tour que beaucoup attendaient avec une grande impatience. Après des mois de campagne particulièrement intenses et forts en rebondissement, le sprint finale st désormais lancé. Heureusement, dans toute cette excitation, on peut toujours compté sur le sens de l’humour de utilisateurs de Twitter !

Voici les meilleurs tweets sur le 1er tour de cette élection présidentielle 2022 :

Les mecs qui font 2% mais qui t'expliquent pour qui tu dois voter au deuxième tour #Elections2022 #1erTour pic.twitter.com/7db7DMfFhh — Pseuman (@pseuman) April 10, 2022

Les gens qui se sont plaints pendant 5ans pour au final obtenir le même résultat qu'en 2017 #presidentielles2022 #1erTour pic.twitter.com/shMk16NTvr — Siña (@TwtSina2) April 10, 2022

Tous ceux qui n’ont pas voté aujourd’hui affalés sur leur canapé à bouffer des chips et qui voient l’affiche de ce soir

C’ EST UNE BLAGUE ben non c’est pas une blague #1erTour

Macron Le Pen pic.twitter.com/r7twE6Sv12 — San Dra (@SaNdRa20224779) April 10, 2022

Hommage a ceux qui ne vont pas voter et après qui osent gueuler car ils ne sont pas contents des choix du président élu #1erTour #Abstention #Elections2022 pic.twitter.com/STLIkwaNas — Guig's rodam (@zebulon9_2) April 10, 2022

«Ce résultat est une déception mais beaucoup de nos électeurs ont été refoulés au bureau de vote sous prétexte qu'ils étaient morts ou des chiens.»#1erTour #Election2022 pic.twitter.com/nH5T2wfeg2 — Ceci est mon tweet (@ceciestmontweet) April 10, 2022

