Elle photographie des personnes de plus de 50 ans dans des photos boudoir sublimes et sensuelles

Aux États-Unis, une photographe professionnelle s’est fait une spécialité dans les photos boudoir. À l’occasion d’un photoshooting, elle a mis en lumière la sensualité de personnes âgées de 50 ans et plus.

Qui a dit que les photos de charme étaient réservées aux jeunes ? À Jacksonville, en Floride, Jennifer James ne fait aucune discrimination d’âge quand elle reçoit des clients dans son studio.

Jennifer James est une photographe professionnelle qui possède un studio de shooting et qui propose des portraits de type boudoir. À ce petit jeu, elle a la bonne surprise de recevoir des clients de tout âge, que ce soit des couples ou des personnes seules, âgées de 50 et plus. Et ce n'est pas la seule ! En effet, de nombreux studios de photographie proposent ce genre de clichés aux personnes âgées, et le résultat est toujours sublime.

La photographie de boudoir capture souvent le côté sensuel d’un individu ou d’un couple, mais les images peuvent aussi mettre en valeur d’autres parties d’eux-mêmes, comme leur joie, leur résilience, leur autonomie, leur connexion ou leur estime de leur corps.

18 photos boudoir pour un hommage à la vieillesse

Si on pense, à tort, que la sensualité, la beauté et le sex-appeal diminuent avec l’âge, ces photographies viennent tordre le cou aux préjugés. La preuve avec ce photoshoot d’exception avec 18 clichés sublimes de personnes âgées de 50 ans et plus en mode boudoir.

1. Ryan, 56 ans, et Maia, 47 ans

Crédit photo : svphotograph.com

2. Tambria, 55 ans

Crédit photo : Jennifer Williams Boudoir

3. Michael, 52 ans, et Hanna, 39 ans

Crédit photo : The Girlfriend Experience Boudoir

4. Julie, 53 ans

Crédit photo : Tami Keehn

5. Noël-Marie, 51 ans, et Dan, 59 ans

Crédit photo : Allebach Photography

6. Darrah, 54 ans, et Michael, 57 ans

Crédit photo : The Girlfriend Experience Boudoir

7. Margie, 61 ans, et John, 64 ans

Crédit photo : Boudoir by Noel Nichols

8. Michelle, 50 ans

Crédit photo : Earth and Honey Studios

9. Lisa, 67 ans, et Howard, 69 ans

Crédit photo : Allebach Photography

10. Ivan, 51 ans, et Anika, 46 ans

Crédit photo : Gabrielle Cruz Photography

11. Heather, 50 ans

Crédit photo : Boudoir for All Bodies / Devon Rawland Photography

12. Lisa, 55 ans

Crédit photo : Jennifer James / Supernova Boudoir

13. Tess, 57 ans

Crédit photo : Jennifer Williams Boudoir

14. Vera, 61 ans

Crédit photo : Hollow Oak Studios

15. Michael, 50 ans, et Shannon, 43 ans

Crédit photo : Allebach Photography

16. Mary-Beth, 64 ans

Crédit photo : Tami Keehn

17. Tanya, 50 ans

Crédit photo : Jennifer James / Supernova Boudoir

18. Shalicia, 57 ans, et Timothy, 59 ans

Crédit photo : The Girlfriend Experience Boudoir