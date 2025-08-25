84% des Français sont contre la suppression des deux jours fériés, selon un sondage

Après l’annonce de François Bayrou de supprimer deux jours fériés, les Français expriment leur mécontentement. Selon un récent sondage, 84% des Français sont contre cette mesure.

Le 15 juillet dernier, le premier ministre François Bayrou a annoncé une mesure choc : supprimer deux jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai, pour réduire la dette publique. En effet, cette mesure rapporterait 4,2 milliards d’euros par an pour le gouvernement. Cependant, cette décision est loin de faire l’unanimité auprès des Français.

Crédit photo : iStock

Selon un récent sondage réalisé par Le Parisien, 84% des Français seraient opposés à la suppression de ces deux jours fériés. Seulement 16% d’entre eux seraient favorables. En plus d'être ancrés dans la tradition française, les jours feriés permettent d'avoir plusieurs jours de vacances consécutifs. En 2025, il était par exemple possible d'avoir 53 jours de congés en respectant une méthode bien rôdée. En plus de cela, 90% des sondés estiment que François Bayrou “n’est plus l’homme de la situation pour faire voter le budget de 2026”, d’après des propos rapportés par Le Figaro.

Une mesure contestée

Si les Français sont défavorables à cette mesure, 80% estiment que la suppression des deux jours fériés est un “impôt déguisé”. 66% “ne voient pas le rapport entre le fait de travailler plus et l’amélioration de la dette et des déficits de la France”.

“Les Français n’en veulent pas. Ils tiennent à leur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et cette mesure est vécue comme une violence et un préjudice”, estime Gaël Sliman, le président d’Odoxa, au Parisien.

Pour le moment, aucune décision officielle n'a été prise à ce sujet et le débat est toujours en cours.