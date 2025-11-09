Un homme fait une mauvaise blague à l'aéroport, la compagnie aérienne l'interdit d'embarquer et annule ses vacances

À l’aéroport de Leipzig, en Allemagne, un homme devait partir en vacances en Egypte avec cinq amis. Cependant, il a fait une mauvaise blague à la compagnie aérienne, et sa plaisanterie s’est retournée contre lui.

Quand on part en vacances, le passage à l’aéroport peut être une étape stressante, notamment au moment de contrôler ses bagages. En effet, vous pouvez avoir peur que les compagnies aériennes perdent vos valises ou que ces dernières soient trop lourdes pour entrer dans l’avion.

En Allemagne, un homme s’apprêtait à prendre l’avion avec cinq de ses amis pour partir en vacances à Hurghada, en Egypte. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu pour le petit groupe. Au moment de l’enregistrement, l’homme en question a fait une très mauvaise blague à la compagnie aérienne.

Crédit photo : iStock

L’homme de 58 ans enregistrait ses bagages à l’aéroport quand il a déclaré que sa valise contenait… une bombe. Choqués, les membres de la compagnie aérienne lui ont demandé de répéter, ce qu’il a fait avec aplomb.

Une bombe dans les bagages

Les agents de l’aéroport ont pris la menace très au sérieux. La police fédérale a été alertée. Une fois sur place, les policiers ont interpellé le vacanciers et ont fouillé ses bagages. Finalement, aucune bombe ni aucun autre explosif ne se trouvait dans la valise, comme l’indique le média allemand Bild. Il s’agissait simplement d’une très mauvaise blague.

Crédit photo : iStock

Bien qu’il y ait eu plus de peur que de mal, cette mauvaise plaisanterie a eu de lourdes conséquences. La compagnie aérienne a refusé de laisser embarquer l’homme dans l’avion, ainsi que ses cinq amis. Selon 20 Minutes, les derniers avaient déjà enregistré leurs bagages et les valises ont été immédiatement déchargées de l’avion.

Une enquête a été ouverte

Mais ce n’est pas tout. En plus d’avoir gâché ses vacances et celles de ses amis, l’homme pourrait avoir d’autres sanctions. En effet, l’aéroport et la compagnie aérienne envisagent de réclamer des dommages et intérêts. Une enquête a également été ouverte pour trouble à l’ordre public par menaces et fausse déclaration de crime.

En Allemagne, simuler un délit de ce genre peut être puni d’une amende, voire d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 mois. Une chose est sûre : ce passager réfléchira maintenant à deux fois avant de plaisanter à l’aéroport.