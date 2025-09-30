Il attache son chien à un arbre, sans eau ni nourriture, et part en vacances pendant 1 mois et demi

Dans le Val-d’Oise, un homme a décidé d’abandonner son chien en l’attachant à un arbre, sans eau ni nourriture. Il est ensuite parti en vacances pendant un mois et demi.

Les abandons sont malheureusement toujours aussi fréquents en France, comme l’a dévoilé la SPA dans un récent rapport. Cet été, l’association a recueilli 14% d’animaux de plus que l’été dernier, et les chiens ne sont pas épargnés. S’ils sont parfois directement abandonnés dans des refuges par leurs maîtres, ils peuvent aussi être laissés en pleine nature, livrés à eux-mêmes.

C’est ce qu’a vécu un Husky âgé de 6 ans, qui a été retrouvé attaché à un arbre dans le Val-d’Oise. Son propriétaire, un habitant de Gonesse, l’a abandonné ainsi, sans eau ni nourriture, avant de partir en vacances pendant un mois et demi. Il a attaché son chien près de son lieu de travail en août dernier.

“Il l’a laissé tout seul, sans eau ni nourriture et sans avoir missionné personne pour venir s’en occuper”, a indiqué une source proche de l’affaire à La Gazette du Val-d’Oise.

Le propriétaire va être jugé

Des policiers ont retrouvé le chien quelques jours plus tard. Ce dernier était au milieu de ses excréments, amaigri et très mal en point. L’animal a été examiné par un vétérinaire et a été confié à l’association Action Protection Animale, qui a pu prendre soin de lui. Selon Anne-Claire Chauvancy, la présidente de l’association, le chien a eu “une chance inouïe de survivre”.

Le propriétaire du chien a quant à lui été interpellé dès son retour de vacances. Placé en garde à vue, il a avoué qu’il avait attaché son chien à un arbre car il n’avait pas trouvé de solution de garde. L’homme va être jugé pour abandon d’animal.

Crédit photo : Police Nationale du Val-d'Oise / Facebook

Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’un chien est abandonné de cette façon. En septembre 2020, un chien a été retrouvé attaché à un arbre avec un mot déchirant de son propriétaire sur son collier. Des abandons impardonnables qui peuvent être punis de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.