Voici les accessoires indispensables pour des vacances au ski réussies

Voici une liste non exhaustive des accessoires indispensables pour passer des vacances réussie à la montagne.

Alors que l'hiver se rapproche à grands pas et que les températures ne cessent de diminuer, lentement mais sûrement, de nombreux Français commencent déjà à planifier leurs futures vacances. Et comme chaque année à cette période hivernale, beaucoup trépignent d'impatience à l'idée de rallier les stations de sport d'hiver pour aller skier sur la poudreuse.

Vous, qui lisez ces quelques lignes, faites peut-être partie de ce contingent de vacanciers sur le point de prendre d'assaut la montagne pour dévaler les pistes. Si tel est le cas, on suppose que vous avez déjà songé aux équipements que vous allez devoir emmener avec vous. Dans le cas contraire, pas de panique, car, dans cet article, nous allons vous donner un petit coup de main pour être sûr de ne rien oublier.

Voici donc les accessoires indispensables pour des vacances au ski réussies

Quels sont les accessoires indispensables quand on part en vacances au ski ?

Si l'on se doute que vous avez, bien évidemment, pensé à prendre vos skis, vos bâtons et vos combinaisons dans vos bagages, on est prêt à parier que vous avez certainement oublié un autre accessoire auquel on ne songe pas toujours, mais qui s'avère ô combien indispensable. On veut bien sûr parler de la lunette de ski. En effet, les lunettes sont primordiales quand on part skier, car sans elles, on s'expose à de réels dangers.

Les lunettes de ski

On ne le répétera jamais assez, mais le reflet du soleil sur la neige peut vite nous éblouir. Il est donc impératif de porter des lunettes, ne serait-ce que pour bien voir devant soi et éviter ainsi d'éventuels obstacles. Il faut savoir par ailleurs que l'index UV en haute montagne s'avère bien plus important que nulle part ailleurs. Et lorsque l'on skie en altitude, les rayons peuvent être nocifs sans que l'on s'en aperçoive, favorisant ainsi l'apparition de certaines pathologies oculaires, dont l’ophtalmie des neiges . Il s'agit d'une inflammation de la conjonctive et de la cornée, provoquée par une surexposition des yeux (nus ou mal couverts) au rayonnement ultraviolet. Notez que les risques ne diminuent pas en cas de mauvais temps, car les rayons ne sont pas bloqués par les nuages, y compris les plus épais.

Vous l'aurez compris, sans protection, les dommages sur vos yeux risquent d'être importants, voire irréversibles en cas d'exposition prolongée. C'est pourquoi il est indispensable de porter des lunettes. C'est donc un accessoire importantissime - si ce n'est le plus important - qu'il faut impérativement glisser dans son sac avant de rejoindre la station de ski. Étant donné son importance, il faut également accorder un soin tout particulier au choix de la paire que l'on portera sur les pistes. Bien choisir ses lunettes, ce n'est pas quelque chose que l'on doit prendre à la légère. Il faut en effet prendre son temps et comparer plusieurs modèles afin de se munir d'une paire qui allie confort et protection.

De nombreuses boutiques spécialisées peuvent vous aider à faire votre choix grâce à leur expertise. C'est notamment le cas d'INTERSPORT dont le savoir-faire en la matière n'est plus à prouver. L'enseigne, fondée en 1968, propose ainsi plusieurs modèles de lunette de ski adaptés, qui sauront vous séduire par leur style indémodable, mais aussi leur confort ainsi que leur indice de protection.

Les Chaussures de ski

Une fois que vous aurez choisi votre paire de lunettes, il faudra penser aux chaussures que vous allez emporter dans vos bagages. Vous n'êtes pas sans savoir en effet qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi à vos pieds si vous skiez. Le choix des chaussures est donc indispensable si l'on veut pratiquer le ski en toute sécurité.

À instar des lunettes, la paire de chaussures adéquate doit être à la fois confortable et adaptée à vos pieds pour leur assurer une protection optimale. Bien entendu, il est important de ne pas se précipiter lorsqu'il s'agit de faire un choix, sinon vous risquez de le regretter une fois sur les skis. Ce serait quand même bête de skier avec des douleurs en permanence, ou en ayant une désagréable sensation d'inconfort, n'est-ce pas ? Alors, prenez le temps de bien comparer les paires et n'hésitez surtout pas à les essayer pour éviter le moindre accroc.

INTERSPORTS se fera une joie de vous guider tout au long de votre acquisition, en vous conseillant. Vous pouvez d'ailleurs, dès à présent, découvrir les différentes paires proposées à la vente, en vous rendant dans les 830 magasins que compte l'enseigne en France et en Belgique.

Le blouson de ski

Pour finir cette liste, on ne pouvait pas ne pas évoquer le blouson de ski, l'accessoire indispensable pour ne pas grelotter sur les pistes. Lorsque l'on skie, le confort passe également par les vêtements que l'on porte et le blouson fait partie intégrante de la panoplie du parfait skieur. C'est pourquoi investir dans un bon blouson, à la fois chaud et confortable, s'avère être judicieux. Si le choix du style vous appartient, gardez bien à l'esprit que le vêtement devra être à la fois imperméable et respirant. L’imperméabilité est ainsi nécessaire pour faire barrière aux entrées d’eau, provoquées par la neige et la pluie, tandis que la respirabilité permet d’évacuer l’excès de transpiration qui pourrait vous donner froid.

Une fois cette donnée prise en compte, libre à vous Mesdames de choisir le blouson de ski femme qui vous convient le mieux, en consultant par exemple les modèles vendus chez INTERSPORT. Quant à vous, Messieurs, sachez que vous pouvez également faire votre choix parmi la multitude de blousons disponibles chez l'enseigne.

Vous voilà désormais équipé pour ne pas être pris au dépourvu. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon séjour.

Profitez bien !