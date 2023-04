À 68 ans, elle devient mère adoptive d'un bébé conçu avec le sperme de son fils, décédé d'un cancer

Une comédienne est devenue mère d’un enfant conçu à partir de la semence de son fils, et ça ne plaît pas à tout le monde.

C’est une affaire qui suscite la polémique chez nos voisins ibériques.

À voir aussi

Une certaine Ana Obregón est récemment devenue la maman adoptive d’un bébé conçu avec le sperme de son fils, décédé d’un cancer.

Cette actrice espagnole de 68 ans a fait appel à une mère porteuse américaine - ce qui est illégal en Espagne - et se trouve être la tutrice légale de l’enfant. Elle est donc à la fois sa mère adoptive et sa grand-mère biologique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ana_Obregón Oficial (@ana_obregon_oficial)

Une actrice de 68 ans devient la mère adoptive de sa... petite-fille, conçue par GPA avec le sperme de son fils décédé

Prénommée Ana, cette fillette est née le 20 mars dernier à Miami aux États-Unis et sa naissance a été rendue possible grâce à la gestation pour autrui.

Elle est le fruit de la congélation du sperme d’Alejandro Lequio García, le fils d’Ana Obregón (photo ci-dessous), qui avait succombé à un cancer en mai 2020, alors qu’il n’était âgé que de 27 ans.

Se sachant condamné, le défunt avait fait part à sa mère de son désir d’avoir une descendance posthume en guise de dernière volonté, sur son lit de mort. Il avait d’ailleurs pris soin de congeler son sperme avant de commencer sa chimiothérapie.

Crédit photo : DR

Une fois son fils décédé, Ana Obregón a donc exaucé ce souhait en faisant appel à une mère porteuse.

Le processus a pris un certain temps et il aura fallu plusieurs tentatives de fécondation in vitro pour enfin obtenu une grossesse.

Cette naissance et ce choix d’Ana Obregón ont beaucoup choqué en Espagne et notamment sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ana_Obregón Oficial (@ana_obregon_oficial)

Mais l’actrice a balayé les critiques d’un revers de main, en révélant notamment que la conception de cet enfant était la seule chose qui lui avait permis de surmonter la mort de son fils et de rester en vie.