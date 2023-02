Il rencontre enfin sa mère biologique après 58 ans de séparation, des retrouvailles pleines d'émotion

Après avoir perdu ses parents adoptifs, un homme de 58 ans a décidé de faire des recherches pour retrouver sa mère biologique. Des retrouvailles émouvantes ont eu lieu avec toute sa famille.

Timothy Welch est un homme qui a été placé à l’adoption à la naissance, après que sa mère biologique se soit rendue dans une maison mère-enfant dans les années 1960. Alors qu’il n’avait que six semaines, il a été séparé de sa mère June Mary Phelps, qui n’avait que 18 ans à l’époque.

Crédit photo : Timothy Welch

Timothy a grandi avec ses parents adoptifs à Londres, est devenu enseignant et a eu une vie très heureuse. Ce n’est que suite à la mort de ses parents adoptifs en 2020 qu'il a décidé de retrouver sa mère biologique.

« Quand mes parents adoptifs sont morts, j’ai ressenti le monde différemment. Un conseiller m’a dit qu’après la mort de leurs parents adoptifs, certaines personnes deviennent souvent curieuses à propos de leur propre héritage, nous recherchons tous une connexion. En tant qu’enfant adopté, vous pensez toujours à faire des recherches sur votre famille biologique, mais que vous agissiez ou non en conséquence, c’est une autre affaire. Je me suis posé des questions sur mon identité au fil des ans, je me suis demandé qui j’étais, j’ai remarqué que j’avais certains traits de personnalité qui étaient différents de ceux de ma famille adoptive », a expliqué Timothy.

Il rencontre sa mère biologique à 58 ans

Le cinquantenaire a commencé à faire des recherches pour retrouver sa mère biologique en janvier 2022. Il a trouvé de vieilles photos de famille, dont une de son lieu de naissance. Avec le nom de l’endroit, il a découvert un groupe Facebook fermé consacré aux enfants qui y sont nés. En demandant de le rejoindre, il a dû répondre à des questions sur son histoire personnelle.

Timothy a ensuite demandé une copie de son certificat de naissance, qui contenait le nom complet, la date et le lieu de naissance de sa mère biologique. En transmettant ces informations à la personne qui gérait le groupe Facebook, il a pu retrouver une trace de sa famille biologique. En effet, il a eu le contact de ses demi-frères, qu’il a rencontrés à Londres et qui lui ont ensuite présenté sa mère, le 19 septembre dernier. Des retrouvailles très émouvantes pour toute la famille.

Crédit photo : Timothy Welch

« C’était la première fois que je pouvais me voir dans les yeux de ma mère, a confié Timothy. C’était émouvant, mais en même temps c’était naturel. Nous avons parlé de diverses choses, mais ce que j’ai le plus apprécié, c’est de la regarder et de comprendre la personne qu’elle est. »

Grâce à ses recherches, Timothy a retrouvé sa famille biologique : ses frères, avec qui il est en contact, ainsi que sa mère, à qui il rend souvent visite. Une belle histoire qui prouve qu’il n’est jamais trop tard pour retrouver ses parents biologiques.