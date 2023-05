Du haut de ses 98 ans, il continue de travailler quotidiennement comme artisan

À 98 ans, Jack Grier est considéré comme le plus vieux travailleur des États-Unis. Ce dernier travaille sept jours sur sept dans une boutique. Une chose est sûre : le nonagénaire n’est pas près de prendre sa retraite.

Jack Grier a largement l’âge de prendre sa retraite. En effet, cet Américain originaire de Chicago a fêté ses 98 ans le 9 mai dernier. Et pourtant, à presque 100 ans, il continue de travailler par choix.

Aujourd’hui, il est considéré comme le plus ancien employé à temps plein des États-Unis. Artisan, le nonagénaire fabrique des moules pour les trophées et autres récompenses dans une entreprise.

Crédit Photo : Fox 32

Pour lui, le fait de travailler à son âge est synonyme de longévité : «Cela me fait du bien», a indiqué le senior à Fox 32. «C’est une habitude». Selon ses dires, le secret d’une longue vie réside dans le fait qu’il contrôle sa propre pensée. Il considère également les problèmes comme des opportunités.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Jack Grier est doté d’une personnalité lumineuse : «Je ris beaucoup. C’est facile pour moi de rire».

Crédit Photo : Fox 32

Un employé exemplaire

Sans réelle surprise, Jack Grier est devenu une véritable légende : «Son travail acharné et son attitude positive ont fait de lui un mentor pour l’ensemble du personnel», a déclaré son patron et propriétaire de The Planter Companies à la chaîne de télévision locale.

Avant d’ajouter : «Il est là depuis si longtemps… Il nous a tout appris». Pendant le Covid-19, Jack Grier s’est rendu à l’usine pour former les nouveaux employés :«Quoi qu'il arrive, je l'ai déjà vécu», avait déclaré à l’époque le principal concerné.

Crédit Photo : Fox 32

Vous l’aurez compris, le nonagénaire na pas envie de se reposer : «Je lui ai dit qu’il ne pouvait pas prendre sa retraite avant d’avoir 108 ans», a plaisanté le directeur de l’entreprise.