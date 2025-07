1 couple sur 3 se dispute au volant sur la route des vacances, selon un sondage

À l’heure de partir en vacances, êtes-vous parfaitement serein sur la route ? Selon un sondage, un couple sur trois se dispute au volant sur la route des vacances. Est-ce votre cas ?

Les grandes vacances ont commencé, l’occasion pour de nombreuses familles de prendre la route pour profiter de vacances au soleil bien méritées. Mais avant d’arriver à destination, il y a une étape souvent fastidieuse : le trajet. La majorité des Français doivent faire plusieurs heures de route pour rejoindre leur lieu de vacances, et le trajet peut vite devenir interminable. Avec le temps et les aléas de la circulation, comme les embouteillages, des tensions peuvent se créer dans le voiture, notamment si vous adoptez ce mauvais comportement en conduisant.

Crédit photo : iStock

C’est ce que dévoile un sondage d’OpinionWay pour Direct Assurance publié mercredi 9 juillet. Selon ce sondage rapporté France Info, un couple sur trois se dispute au volant sur la route des vacances. Ces conflits concernent 28% des couples dont 46% des parents, qui peuvent avoir plus de mal à occuper leurs enfants pendant les longs trajets. Heureusement, il existe des jeux méconnus parfaits pour divertir les enfants sur la route des vacances.

Pourquoi on se dispute en voiture ?

Mais quelle est la cause de ces disputes pour la majorité des couples ? En première position, on retrouve le style de conduite (15%), qui peut agacer si le conducteur roule trop vite ou ne respecte pas les distances de sécurité. Cette cause est suivie des choix d’itinéraires (11%) et des remarques du copilote (9%). En voiture, il n’est en effet pas rare d’entendre des critiques comme “Tu colles trop”, “Freine” ou encore “Pourquoi t’as pas pris cette route ?”, comme le rapporte 20 Minutes. Des remarques qui peuvent agacer et créer des conflits, notamment chez les jeunes puisque 55% d’entre eux reconnaissent que ces petites critiques déclenchent des disputes.

Crédit photo : iStock

En conséquence, un tiers des femmes préfère ne pas conduire sur la route des vacances par crainte de recevoir des critiques de leur partenaire, selon le sondage. Ainsi, dans 83% des cas, une seule personne conduit pendant tout le trajet, principalement les hommes.

Alors que faut-il faire quand le ton monte dans la voiture ? 41% des personnes interrogées préfèrent se taire en attendant que la situation s’apaise. 27% privilégient le dialogue pour résoudre le conflit, 25% changent de sujet pour détendre l’atmosphère et 17% insistent pour avoir le dernier mot. Et vous, quelle est votre solution ?