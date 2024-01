Alors que leurs enfants n'ont plus de prof de français depuis deux mois, ces parents décident d'employer les grands moyens

À Marseille, les élèves d’un collège sont privés de professeurs de français depuis le mois de novembre. Un manque que les parents d’élèves espèrent combler en publiant une réelle offre d’emploi sur les réseaux sociaux.

Aux grands maux, les grands remèdes ! Au collège du Roy d’Espagne, situé dans le 9ème arrondissement de Marseille, les parents d’élèves en ont leur claque. La raison ? Leurs enfants n’ont plus de cours de français depuis le mois de novembre.

Ils ont donc décidé de publier eux-mêmes une annonce sur les réseaux sociaux afin de trouver deux enseignants de français. Une démarche réalisée avec l’accord du chef d’établissement, aussi démuni que les parents d’élèves.

Les deux postes sont à pourvoir en CDD avec un statut de contractuel. L’un est de 20 heures et l’autre de 9 heures pour des classes de 6ème, 5ème et 3ème. Un Bac +3 ainsi qu'une expérience dans l'enseignement sont requis, et au regard de l’urgence, la prise de poste est immédiate.

Un ras-le-bol qui en dit long sur le système éducatif

Dans les commentaires qui accompagnent la publication, d’autres parents d’élèves déplorent une situation similaire dans d’autres établissements marseillais, voire pire : “La situation devient vraiment intolérable. Personnellement, en quatre ans de collège pour mon fils, nous en sommes à 11 semaines sans histoire-géographie, 10 semaines sans français, 8 semaines sans EPS et 7 semaines sans latin”, explique une mère dont le fils passe le brevet cette année.

Ce passage par la voie médiatique pour la recherche de professeurs s’inscrit également dans un contexte très compliqué pour le système éducatif. Sur fond de polémique entourant la nouvelle ministre de l’Éducation, qui a transféré ses enfants d'une école publique vers le privé, les syndicats enseignants dénoncent la suppression de milliers de postes depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron.

Un appel à la grève le 1er février prochain a d'ailleurs été lancé.