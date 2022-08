Un ancien concierge d'école a obtenu un poste d'enseignant puis de directeur dans le même établissement

En Californie, un homme a été le concierge d’une école pendant 14 ans. Il a ensuite obtenu un poste d’enseignant avant de devenir le directeur de l’établissement.

Quand il était petit, Mike Huss est allé à l’école Ione, en Californie. Une fois adulte, il est devenu le concierge de cette école qui accueille 540 élèves chaque année. S’il a accepté ce travail, c’était avant tout parce qu’il ne voulait pas se lancer dans des études supérieures et qu’il souhaitait travailler pour permettre à sa femme d’aller à l’université.

Crédit photo : Mike Huss

Pendant 14 ans, il a tissé des liens avec les élèves qui l’ont encouragé à devenir enseignant. Une fois marié et père d’un petit garçon, il a décidé de franchir le pas.

« Beaucoup d’enseignants ici n’arrêtaient pas de dire : ''Vous perdez votre temps. Regardez ces enfants, ils sont attirés par vous, ils veulent être autour de vous et ils apprennent de vous.'' Entre les encouragements des professeurs sur le campus et la motivation de faire quelque chose pour montrer à mon fils que rien n’est impossible, je suis retourné à l’école pour obtenir mon diplôme d’enseignant », a expliqué Mike Huss.

Le concierge devient le directeur de l’école

Une fois enseignant, Mike est resté encore 19 ans dans cette même école. Aujourd’hui, il est le directeur de l’établissement dans lequel il a travaillé toute sa vie. En prenant son nouveau poste, Mike a reçu beaucoup de soutien de la part du personnel enseignant et des élèves.

« Ils me font des câlins et me disent que je fais du bon travail, c’est vraiment mignon de voir un élève te dire ça. Ils ne voient même pas ce que je fais, mais je les remercie de me le dire. Ils me voient sortir et interagir, alors je pense que c’est tout ce qui compte », a déclaré Mike.

Crédit photo : Mike Huss

L’homme a avoué se sentir « béni » face à une telle carrière professionnelle et est ravi d’être à la tête de cette école.

« Je suis béni. Je le suis vraiment, je ne fais rien de spécial. Je me présente et je travaille dur, je fais de mon mieux », a conclu le nouveau directeur de l'établissement.