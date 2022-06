Tourcoing : il crée une fresque de 10 mètres de long pour rendre hommage aux soldats du feu sur la caserne des pompiers

À Tourcoing, un graffeur a réalisé une fresque de 10 mètres de long sur la caserne des pompiers de la ville, pour leur rendre hommage.

Saber Boudemagh vit à Tourcoing, une commune située dans les Hauts-de-France. Âgé de 45 ans, il est infographiste et professeur d’arts plastiques dans un lycée et a une passion : le graff. Passionné depuis une trentaine d’années, il a réalisé ses premières oeuvres dans les rues de New York et en Hollande.

Crédit photo : Sabartdeco

Aujourd’hui, le graffeur réalise des projets sous le nom de Sabartdeco et travaille pour des particuliers, comme des restaurateurs ou des barbiers.

« Décoration, lettres ou personnages : je travaille les trois à la bombe et contrairement aux graffeurs d’aujourd’hui, je ne veux pas me spécialiser », a-t-il affirmé.

Une fresque en hommage aux pompiers

Crédit photo : La Voix du Nord

Récemment, Saber a créé une nouvelle oeuvre : il a réalisé une fresque en hommage aux sapeurs-pompiers de Tourcoing. Cette fresque, de 10 mètres de long et de 5 mètres de haut, a été peinte à la bombe sur un mur où sont stationnés les véhicules des pompiers.

« On a commencé à parler du projet en 2020, a expliqué Saber. L’idée était de décorer la remise où sont garés les véhicules d’urgence. De par le format, c’était quelque chose d’ambitieux et c’est ce challenge qui m’a plu. Le but était de rendre hommage aux pompiers et d'évoquer en une fresque la mémoire de la caserne. »

Crédit photo : La Voix du Nord

Pour réaliser cette fresque, Saber a eu besoin de trois semaines de travail. Sur le dessin, on peut voir des bâtiments emblématiques de la ville de Tourcoing, ainsi qu’un pompier qui tend la main, un signe d’aide et de secours.