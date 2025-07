Brûlé à 70% à 6 ans, ce petit garçon terrifié par le feu brave sa peur pour devenir pompier

Le courage et la force de détermination de ce petit garçon, gravement accidenté, ont impressionné les internautes. Ils découvrent aujourd’hui un jeune homme devenu pompier.

Surmonter ses plus grandes peurs sonne comme une mission difficile, mais pas impossible. En tout cas, pas pour le jeune Terry McCarthy. À l’âge de six ans, la vie de cet Américain bascule. Un bol de kérosène allumé se renverse accidentellement sur lui. Les blessures sont graves : Terry est brûlé au troisième degré. Les blessures ont couvert 70% de son corps, laissant de profondes cicatrices sur son visage et ses bras.

Le petit garçon est défiguré et devient la cible de moqueries. Tourmenté par les brimades de ses camarades, Terry a perdu toute confiance en lui. Il a également une peur bleue du feu. Terry souffre, physiquement et émotionnellement.

Crédit photo : HotSpot Media via Daily Mail

Pourtant, le petit garçon fait preuve d’une abnégation incroyable. Il est bien décidé à ne pas se laisser abattre et à affronter sa peur. Pour cela, il va prendre une décision qui va changer sa vie.

Un parcours inspirant et une abnégation qui impressionnent les internautes

Crédit photo : HotSpot Media via Daily Mail

Terry veut devenir pompier. De ce fait, il se rend à Washington pour suivre un entraînement intensif de douze semaines. Terry repousse ses limites physiques et émotionnelles grâce à une détermination remarquable. En suivant une telle formation, Terry fait d'une pierres deux coups : il accède à une profession et peut en même temps affronter sa plus grande peur.

La mission est enfin accomplie pour Terry. Le petit garçon a bien grandi. Aujourd’hui âgé de 26 ans, il est maintenant un pompier aguerri. Terry a surmonté sa peur et montré qu’il était capable d’un grand exploit.

Même s’il garde des traces de son accident, Terry n’est plus défini par les blessures de son passé. Il met désormais sa vie et son expérience au service des autres. Le parcours de Terry en a inspiré plus d’un. Les internautes ont été nombreux à manifester leur admiration. « Un respect absolu, une source d'inspiration pour tous. Votre courage est incroyable », écrit un internaute. Et on ne peut qu'être d'accord avec lui.