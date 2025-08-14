À Besançon, un homme ayant perdu connaissance en pleine rue est mort après être resté inconscient au sol pendant plusieurs heures, et ce, devant des passants indifférents.

Un drame terrible. Vendredi 8 août, les rues de Besançon (Doubs) ont été le théâtre d’une scène cruelle.

Un homme de 41 ans a perdu connaissance au pied d’un immeuble et s’est effondré sur un carré de pelouse, rapporte L’Est Républicain.

Aussi fou que cela puisse paraître, la victime est restée inconsciente plusieurs heures dans l’indifférence générale puisqu’aucun passant ne lui est venu en aide.

Crédit Photo : Wikimédia

Alors qu’elle rentrait de son travail, une femme prénommée Fanny a aperçu le quadragénaire allongé au sol, aux alentours de 17 heures.

« Il était en train de mourir devant tout le monde »

Inquiète, cette habitante de Chalezeule s’est approchée de lui pour s'enquérir de son sort.

« J’ai pris sa main, il ne répondait pas à mes appels », a-t-elle indiqué au quotidien régional.

Face à cette situation, elle lui a dispensé les gestes de premiers secours. En parallèle, la bonne samaritaine a alerté les urgences.

Pris en charge par les pompiers et le Samu, l’individu a été transféré vers le CHU de Besançon. Malheureusement, il est décédé dans la soirée.

Crédit Photo : iStock

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de sa mort. À noter qu’une autopsie du corps va prochainement être pratiquée

Selon des témoins, l’homme aurait trébuché d’un muret. Sa disparition attriste Fanny, qui a fait part de sa colère auprès de nos confrères.

« Je ne comprends pas. Lorsque les pompiers sont arrivés, des passants ont dit qu’il était là, allongé par terre, depuis la mi-journée. Si c’est vrai, ça voudrait dire que personne ne s’est arrêté pour voir comment il allait », a-t-elle confié.

Avant d’ajouter :

« Quand je l’ai vu, il était tout mouillé de transpiration, il est peut-être resté au soleil toute l’après-midi. Il était en train de mourir devant tout le monde…»

Cette triste histoire est un rappel cruel du manque de considération quotidien. Elle illustre aussi l’importance de prendre soin des autres.