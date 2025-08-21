Un homme de 40 ans reste bloqué la tête en bas dans un toboggan

Un Américain a eu la mauvaise idée de glisser dans un toboggan réservé aux enfants. Celui-ci est resté coincé en pleine descente avant d’être secouru.

Samedi 16 août, une aire de jeux d’une école primaire située à Vernon, dans le Connecticut (États-Unis), a été le théâtre d’une scène inhabituelle, rapporte Fox News.

Un homme de 40 ans a glissé tête la première dans un toboggan destiné aux enfants. Manque de chance, celui-ci s’est retrouvé coincé à l’intérieur du tube en plastique à mi-parcours, le tout en plein soleil.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet incident s’est avéré plus grave que prévu. Et pour cause : l’individu a commencé à se sentir mal en raison des fortes chaleurs.

Crédit Photo : Town of Vernon Fire Department

« Un inconfort extrême »

Dépêchés sur les lieux, des secouristes sont intervenus pour libérer le quadragénaire. Sur place, les services médicaux d’urgence ont trouvé l’homme coincé dans la partie centrale de la structure.

De prime abord, les pompiers ont installé un système de ventilation à l’intérieur du toboggan pour permettre à la victime de mieux respirer car celle-si se trouvait dans « un inconfort extrême », selon les autorités.

Crédit Photo : Town of Vernon Fire Department

Une fois cette étape terminée, les secours ont réalisé que l’opération de sauvetage pouvait blesser l’homme. Face à cette situation, ils ont fait appel à du renfort.

Les sauveteurs ont utilisé une grande échelle pour soulever la structure, ce qui a permis de démonter une partie du tube.

« Le patient a été libéré dans les 30 minutes et examiné sur place par les services médicaux d’urgence. Il a refusé d’être soigné et transporté aux urgences locales (…) Le professionnalisme démontré sur les lieux a été exemplaire », a déclaré le service d’incendie de Vernon sur Facebook.

Crédit Photo : Town of Vernon Fire Department

« Une nouvelle peur débloquée »

La publication est devenue virale sur le réseau social. De nombreux internautes n’ont pas manqué de commenter cette mésaventure.

Une personne a écrit :

« Une nouvelle peur débloquée ».

Crédit Photo : Town of Vernon Fire Department

Une autre a indiqué avec humour :

« Félicitations à cet homme pour être actif avec ses enfants et pour m’avoir appris une précieuse leçon sur les toboggans tubulaires ».

Le principal concerné réfléchira désormais à deux fois avant de s’introduire dans un toboggan réservé aux plus jeunes.