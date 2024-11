Abandonné à la naissance, il enquête sur sa mère biologique et découvre qu'il la côtoyait déjà

Aux États-Unis, un quinquagénaire a découvert l’identité de sa mère biologique après plusieurs semaines de recherche. Il s’avérait qu’elle était plus proche de lui qu’il le pensait.

Vamarr Hunter est désormais un homme comblé ! À 50 ans, cet habitant de Chicago, dans l’État de l’Illinois, a enfin pu mettre un terme à ses interrogations concernant ses origines, après avoir été abandonné à la naissance.

Ce n’est qu’à l’âge de 35 ans qu’il apprend avoir été adopté par une famille sur laquelle il exprime peu de louanges. En mars 2022, il tombe sur une émission qui propose de retrouver les parents biologiques d’enfants abandonnés. Il prend alors contact et reçoit l’aide d’une généalogiste.

Quelques jours plus tard, il reçoit un appel d’un endroit qu’il connaît très bien puisque le numéro est enregistré dans ses contacts. Il s’agit de la boulangerie dans laquelle il se rend plusieurs fois par semaine. S’il ne comprend pas pourquoi il reçoit cet appel, il fait rapidement le lien lorsque son interlocutrice lui demande s’il est bien Vamarr Hunter.

Crédit photo : Chicago Tribune

Sa boulangère était également sa mère

La boulangère ne sait pas qu’elle est en ligne avec l’un de ses plus fidèles clients. Âgée de 67 ans, Lenore Lindsey appelle Vamarr Hunter après avoir été retrouvée par un réseau spécialisé en généalogie. Prévenue des recherches de son fils, elle décide pourtant, dans un premier temps, de ne pas le joindre car elle luttait contre un cancer du sein. Elle a finalement changé d’avis pour le rencontrer et découvre alors que son visage lui était déjà très familier.

Crédit photo : Chicago Tribune

Comme le rapporte le New York Post, Lenore Lindsey n’avait que 17 ans quand elle a donné naissance à Vamarr, en 1974. Du fait de sa jeunesse, elle décide de confier son bébé à l’adoption malgré la souffrance que ce geste lui inflige.

Crédit photo : Chicago Tribune

Client fidèle de la boulangerie, Vamarr le devient de plus en plus au point de venir quotidiennement. En juin 2022, il quitte son travail pour reprendre l’affaire familiale lorsque sa mère est victime d’un AVC. Aujourd’hui, ils travaillent ensemble à la boulangerie et Vamarr a pu rencontrer sa demi-soeur Rachel.