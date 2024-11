Nés sous X, un Français et un Américain découvrent qu'ils sont frères six décennies après leur naissance

Erik Pilardeau et Eddie Alvarez n’avaient, a priori, rien en commun, d’autant plus que l’un vit dans les Ardennes et l’autre au Texas. Pourtant, ce n’est qu’une fois à la retraite qu’ils découvrent qu’ils sont frères grâce à un test ADN.

“C’est une histoire plutôt extraordinaire, voire miraculeuse”.

Ce sont avec ces mots qu’Erik Pilardeau, un retraité vivant dans les Ardennes, s’est adressé pour la première fois à son frère Eddie Alvarez, retraité vivant au Texas, aux États-Unis. Plus de 8000 kilomètres les séparent mais une histoire commune les lie.

Ils sont tous les deux nés sous X en France mais ont été adoptés par deux familles différentes. Comme de nombreux enfants abandonnés à la naissance, ils n’ont cessé de retracer leurs origines. En 2022, le site MyHeritage les met en contact suite à un test ADN, pourtant illégal en France. Les deux hommes se découvrent et échangent photos et anecdotes avant de se rencontrer pour la première fois cette même année.

Eddie Alvarez est né sous X dans une maternité d’Eure-et-Loir en 1959. Il a été adopté par des militaires qui travaillaient sur la base américaine de l’Otan. Il grandit donc aux États-Unis. Deux ans plus tard, sa mère biologique donne naissance à Erik dans les Ardennes, qui se retrouve également abandonné puis adopté. Chacun de leur côté, ils font leur vie, se marient et ont chacun deux enfants.

Crédit photo : Le Parisien

C’est donc six décennies après leur naissance qu’ils découvrent leur lien de parenté. Depuis, les deux frères s’échinent à retrouver la trace de leurs parents biologiques, notamment Erik qui avoue consacrer cinq heures par jour à la recherche d’indices depuis deux ans.

Un amour impossible entre leurs parents

Après avoir déterré quelques preuves sur ses origines, le flou se lève peu à peu. Le nom des parents leur est révélé ainsi que leur adresse. Selon eux, leur mère serait issue d’une famille de propriétaires terriens dans l’Oise et a accouché très jeune. Leur père serait un immigré polonais venu travailler dans la ferme comme ouvrier agricole. C’est ainsi que leurs parents se rencontrent.

Crédit photo : Le Parisien

Cependant, la nature de leur relation aurait pu poser problème au regard de la famille de la mère, qui ne voyait pas cet amour d’un bon oeil, expliquant alors ces abandons.

Les deux frères ont appris que leur mère biologique était décédée. En revanche, leur père serait toujours vivant mais ce dernier n’aurait pas répondu à leurs sollicitations comme l’explique Eddie :

“Je l’ai suppliée de ne pas me tourner le dos une deuxième fois. Des parents, on en a déjà, on n’en cherche pas de nouveaux. Nous ne sommes pas non plus intéressés par l’argent. On aimerait juste comprendre notre histoire, connaître nos antécédents médicaux”.

En attendant, Erik milite pour la légalisation des tests ADN en France et défend le droit à l’identité avec son collectif “Nés sous X d’ici et d’ailleurs”.