Ce jeune entrepreneur de 11 ans vend des bonbons sans allergènes et a déjà gagné plus de 1100 euros

Au Royaume-Uni, un jeune garçon de 11 ans a décidé de créer sa propre boutique de confiseries, pour proposer des bonbons sans danger aux personnes allergiques.

Luke Scotney est un garçon âgé de 11 ans qui vit au Royaume-Uni. À cause de sa grave allergie aux noix, il ne peut pas manger ses friandises préférées.

Pour cette raison, il a décidé de devenir entrepreneur et de créer sa propre boutique de sucreries. Avec l’aide de sa mère, il vend des bonbons sans noix ni autres allergènes.

Crédit photo : SWNS

Ce n’est pas la première fois que Luke a une idée de cette ampleur puisque le jeune garçon s’intéresse beaucoup aux affaires. Mais cette fois, quand sa mère a entendu son projet, elle a décidé de le soutenir. Pour ce faire, Luke et sa mère ont fait des recherches pour créer leur propre site web.

Des bonbons sans allergènes

Après un mois d’essais et plusieurs erreurs, ils ont finalement réussi à commercialiser leurs premiers bonbons sans danger pour les personnes allergiques.

« J’ai proposé l’idée à maman, nous avons cherché et n’avons trouvé personne faisant quelque chose de similaire, alors nous avons lancé l’idée nous-mêmes. Nous en sommes actuellement à notre troisième réapprovisionnement de bonbons. Nous avons gagné environ 1 000 livres, mais nous sommes sur la bonne voie pour en vendre plus », a expliqué Luke.

Crédit photo : SWNS

Luke et sa mère sont associés à 50/50. À l’avenir, le jeune garçon prévoit d’investir dans un entrepôt pour pouvoir commander plus de stock. Il souhaite également développer son entreprise et à terme, ouvrir son propre magasin de confiseries.

« Maman est responsable des finances et je suis celui qui est créatif, même si j’apprends tout le temps, a expliqué Luke. 75% des bénéfices reviennent à l’entreprise, 12,5% à mes économies et 12,5% au remboursement du prêt à ma mère et à mon père. Évidemment, l’argent est important, mais il s’agit avant tout de fournir aux gens des bonbons auxquels ils peuvent faire confiance et qu’ils peuvent apprécier. »

Crédit photo : SWNS