Âgé de 112 ans, l'homme le plus vieux de France est décédé

Georges Thomas avait 112 ans quand il est décédé dans sa maison de retraite. C’est seulement après sa mort que son identité a été révélée et qu'il est officiellement devenu l'homme plus âgé de France.

Il avait 112 ans et 195 jours. Georges Thomas, l’homme le plus vieux de France, est décédé le 1er juin dernier dans son Ehpad à Rochefort, en Charente-Maritime. Le décès de ce centenaire a été annoncé ce jeudi 11 juillet, date à laquelle l’existence de Georges Thomas a été révélée.

Auparavant, personne ne savait qu’il était l’homme le plus vieux de France puisque ce centenaire a toujours fait preuve d’une grande discrétion, comme le souligne Arnaud Le Page, membre du collectif “Les grands centenaires français” (LGCF) qui répertorie les personnes âgées de plus de 100 ans dans le pays.

“Son cas est exceptionnel à plus d’un titre. Au-delà de son âge, il est surprenant qu’il soit parvenu à rester anonyme tout ce temps”, a confié Arnaud Le Page.

Crédit photo : iStock

Cela faisait des années que les membres du LGCF recherchaient l’existence de Georges Thomas. En 2020, ils ont été alertés par un commentaire Facebook posté par une femme qui mentionnait son “voisin de 108 ans”. Malgré cet indice, l’identité de Georges Thomas n’avait jamais été révélée. C’est uniquement après son décès que sa famille a accepté de parler de lui.

Un homme “à la santé de fer”

Selon des confidences faites au média Sud-Ouest, Georges Thomas est né le 19 novembre 1911 à Rochefort. Il s’est installé à Saintes où il a vécu pendant 80 ans avant de retourner à Rochefort avec son épouse. Après 75 ans de mariage, cette dernière est décédée en 2013. Selon ses proches, Georges Thomas était un homme “droit et intègre” et “à la santé de fer”. Le centenaire a vécu chez lui pendant 112 ans et a intégré sa maison de retraite seulement un mois avant sa mort.

En vivant 112 ans et 195 jours, Georges Thomas a battu le record de l’homme le plus âgé de France. Il a vécu 24 jours supplémentaires par rapport à Jules Théobald, mort à 112 ans et 171 jours en 2021. De son côté, Jiroemon Kimura détient toujours le record de longévité mondial estimé à 116 ans et 54 jours.