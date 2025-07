À 100 ans, il saute en parachute pour son anniversaire et bat un impressionnant record

Un certain Lucien fêtait ses 100 ans ce jeudi 29 juillet et pour l’occasion, il a décidé de s’offrir un saut en parachute, avec toute sa famille.

Comment marquer le coup pour fêter son centième anniversaire ? En se posant cette question, Lucien a eu une idée : s’offrir un saut en parachute. C’est ainsi qu’à l’âge de 100 ans, ce dernier s'est envolé dans les airs. Né le 29 juillet 1925, cet ancien militaire a toujours aimé l’aventure et les sensations fortes.

Le centenaire a effectué ce saut en parachute dans le département de l'Ariège. Pour l'occasion, Lucien a sauté en tandem, accompagné du moniteur Franck Buisson, qui comptabilise plus de 7 500 sauts à son actif. Le vieil homme a adoré l’expérience, à tel point qu’il voulait recommencer une fois de retour sur la terre ferme.

"Formidable, je me suis régalé ! Au début, j’étais un peu raide. Je pensais qu’il fallait se lever pour s’élancer et j’ai eu un peu de mal. Mais non, on saute assis ! C’était impeccable. De là-haut, on voit toutes les Pyrénées" a-t-il affirmé à La Dépêche.

Il bat un record de France

Pour cette expérience mémorable, Lucien était entouré de toute sa famille, qui s’est également lancée à ses côtés. Son fils, son petit-fils et son arrière-petite-fille ont tous sauté avec lui.

"Il est fou, mais ce n’est pas grave, on saute avec lui !" a confié Emma, l’arrière-petite-fille de Lucien, à France 3. "Je retrouve mon tonton génial qui a fait les bonheurs de notre enfance. Il venait de tous les pays du monde, il nous racontait, il nous apportait des photos, des souvenirs. Il est resté solaire et ça, c’est génial", a confié Denise Dejean, la nièce de Lucien, à France Info.

Ce saut est d’autant plus exceptionnel que Lucien a battu un record : celui de l’homme le plus âgé de France à sauter en parachute, en tandem. S’il a battu ce record impressionnant, il n’est pas le seul centenaire à avoir eu cette idée. En octobre 2023, une femme âgée de 104 ans a également sauté en parachute de 4 000 mètres. C’est également le cas de la Britannique Manette Baillie qui a sauté à plus de 2 000 mètres d’altitude à l’âge de 102 ans en août 2024.

Des sauts qui prouvent qu’il n’y a pas d’âge pour se challenger et réaliser ses rêves les plus fous.