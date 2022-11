Âgée de 73 ans, elle vit dans une cabane de jardin infestée par les rats

Dans les Yvelines, une femme seule de 73 ans vit dans une cabane de jardin. Avec ses sept chats, elle survit dans des conditions déplorables sans eau courante et entourée de nombreux rats.

Jeanine est une femme âgée de 73 ans qui vit à Maule, dans les Yvelines. Depuis le décès de son mari il y a quelques années, la vieille femme affirme avoir été abandonnée par ses enfants et ses amis.

À cause d’importants dégâts dans sa maison et de problèmes administratifs, elle a été contrainte de vivre ailleurs et s’est réfugiée dans une cabane de jardin.

Jeanine habite dans cette cabane où était entreposé son matériel de jardinage. Soutenu par des étais, l’endroit est chancelant et infesté de rats. Comme Jeanine n’a pas l’eau courante, elle se lave avec l’eau de pluie et ne touche que 400 euros par mois.

Elle vit dans une cabane de jardin

La vieille femme n’est pas totalement seule dans cette cabane puisqu’elle vit avec ses sept chats. Ces derniers se sont habitués à la présence des rats qui se nourrissent dans leurs gamelles, ce qui les rend moins agressifs selon Jeanine.

« Cela fait longtemps que je vis avec eux. Parfois, je les vois remuer au-dessus de ma tête, mais ils ne m’ont jamais attaquée », a-t-elle déclaré.

En plus de vivre dans des conditions désastreuses, Jeanine met sa santé en danger puisqu’elle n’est pas vaccinée contre le tétanos, ce qui l’expose à plusieurs maladies transmissibles par les rats. De plus, elle utilise des poêles d’appoint qui augmentent les risques d’incendie dans la cabane.

Elle reçoit l’aide de la Croix-Rouge

Si Jeanine arrive à survivre, c’est notamment grâce à l’aide de la Croix-Rouge locale. Les bénévoles de l’association lui fournissent une aide alimentaire quotidienne et essaient de lui trouver un logement décent.

Actuellement, les membres de la Croix-Rouge espèrent réussir à régulariser la pension de réversion de la vieille dame. L'objectif : augmenter ses revenus et lui trouver un logement décent pour qu’elle puisse vivre sereinement avec ses animaux de compagnie.