Une femme bardée de faux diplômes a enseigné dans des lycées pendant près de 15 ans

Une femme originaire de Pertuis a reconnu avoir enseigné dans des lycées privés avec de… faux diplômes ! Elle passera devant le juge courant mars 2023.

Bas les masques !

Une habitante de Pertuis (Provence-Alpes-Côte d’Azur), soupçonnée d’avoir enseigné dans des lycées privés avec de faux diplômes pendant près de 15 ans, a reconnu les faits, rapporte Le Dauphiné Libéré.

Crédit Photo : Istock

La supercherie révélée

Cette femme âgée de 48 ans, qui se faisait passer pour une professeure de français, aurait assuré des cours dans des établissements professionnels et privés des Bouches-du-Rhône entre 2003 et 2013, puis en 2018 et 2022.

Comme le précise le quotidien régional, cette dernière avait présenté de faux diplômes de l’Université d’Avignon et des maîtrises en histoire et en lettres modernes. Toujours selon le site d’information, c’est la faculté qui aurait signalé les faits, provoquant ainsi l’ouverture d’une enquête.

Mais ce n’est pas tout ! La direction du lycée dans lequel exerçait la femme aurait également émis des interrogations sur la validité de ses diplômes.

Crédit Photo : Istock

Dans le cadre de l’enquête, la pseudo-enseignante a été interrogée par les policiers d’Avignon avant de reconnaître les faits. Selon les informations de France Bleu, elle aurait expliqué aux enquêteurs que «ce n'était pas grave» et qu’elle «n’avait jamais eu de problèmes comme professeur».

Elle passera devant le juge courant mars 2023.