Ce couple transforme un ancien gymnase d'un lycée en une incroyable maison moderne !

Un couple de l’Indiana aux États-Unis a rénové un gymnase d’un lycée pour en faire une maison. Voici le résultat.

Voilà un projet qui devrait plaire aux passionnés de rénovation. Jeff et Christi Broady, se sont lancés dans un pari fou il y a 20 ans : rénover un ancien gymnase d’un lycée dans l’Indiana. L'objectif ? En faire une jolie maison moderne. Désormais sur le marché de la vente, la maison moderne en vente à près de 300 000 euros a tout pour plaire. L’occasion de dévoiler cette incroyable rénovation.

À voir aussi



Crédit : 360 Tour Designs





Crédit : 360 Tour Designs

D’un gymnase à une maison moderne

Le couple a ainsi gardé le sol du terrain du basket du gymnase et a ensuite créé de nouveaux espaces de vie, tels qu'une cuisine, des salles de bains et des chambres. Ils ont également ajouté des fenêtres et des portes qui menaient à l'autre moitié du bâtiment, où ils ont conservé le gymnase de basket-ball d'origine, comme le rapporte le média Insider.



Crédit : 360 Tour Designs



Crédit : 360 Tour Designs

L’agent immobilier chargé de la vente du bien a confié avoir déjà reçu de nombreuses visites et quelques offres d’achat, mais rien n’a été encore signé. Le professionnel met en garde les futurs clients : malgré les travaux, ce gymnase sent toujours la salle de sport. Alors, envie de vivre dans ce logement insolite ?



Crédit : 360 Tour Designs



Crédit : 360 Tour Designs