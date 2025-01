Ces écoles vont remplacer les professeurs par une intelligence artificielle

Aux États-Unis, une école va remplacer son professeur par l’intelligence artificielle pour donner cours à des élèves.

L’intelligence artificielle prend de plus en plus d’ampleur dans nos vies. Cependant, cette nouvelle technologie n’a pas que des avantages. Selon un expert, l’intelligence artificielle pourrait même détruire l’humanité dans deux ans. En plus de cela, elle pourrait menacer la façon dont nous vivons et nous travaillons.

Crédit photo : iStock

À l’avenir, de nombreuses professions pourraient être remplacées par l’intelligence artificielle, comme ce métier exercé par 98% de femmes, mais aussi les comédiens de doublage, menacés par les nouvelles technologies qui pourraient remplacer leurs voix. Un autre métier pourrait également être menacé par l’intelligence artificielle : celui de professeur. Dès septembre 2025, certains professeurs vont quitter leur classe au profit de cette nouvelle technologie. Explications.

L’intelligence artificielle à l'école

Aux États-Unis, des écoles vont expérimenter l’intelligence artificielle pour remplacer leurs professeurs. C’est le cas dans l’Unbound Academy, une école publique en Arizona, qui est gérée indépendamment de l’académie dans laquelle elle se trouve. Comme l'explique France Info, cette école est plus autonome dans le suivi du programme scolaire et peut expérimenter de nouvelles choses.

Pour cette raison, dès la rentrée de septembre 2025, le professeur d’une école de Pheonix sera remplacé par l’intelligence artificielle d’un ordinateur. Les élèves auront deux heures de cours le matin, pendant lesquelles ils apprendront la lecture, la grammaire, les mathématiques et les sciences via l’ordinateur. L’après-midi sera consacrée à des sujets plus concrets comme le fait de prendre la parole en public, de savoir gérer son argent, de coder en informatique ou encore de travailler en équipe.

Crédit photo : iStock

Au total, cette nouveauté va concerner 250 élèves du CM1 à la 4ème. L’objectif de l'école est de gagner en efficacité puisque l’intelligence artificielle va s’adapter au niveau de chaque élève, à son rythme et sa compréhension. Si cette nouveauté peut paraître inquiétante, rassurez-vous : les enfants ne seront pas livrés à eux-mêmes puisque des adultes seront présents dans la classe pour les assister et les surveiller.