Albert « Bébert » Kassabi, leader du groupe « Les Forbans », est mort à l'âge de 63 ans

« Bébert », le leader des « Forbans » est mort des suites d'une longue maladie.

Chanteur et membre fondateur du célèbre groupe de rock « Les Forbans », Albert Kassabi, alias « Bébert », est décédé ce mardi 25 novembre, à l'âge de 63 ans.

C'est son compère de toujours, Michel Papain, confondateur du groupe dont il était le batteur, qui a annoncé la triste nouvelle aux médias, en accord avec la famille. « Bébert » a succombé à une longue maladie.

Crédit photo : DR

« Bébert » des « Forbans » est mort

C'est en 1978, à l'âge de 15 ans, qu'Albert Kassabi avait fondé « Les Forbans » avec ses amis du lycée Christophe Camilotte (guitare solo) - remplacé en 1982 par Philippe Masse -, Jean-Louis Bergerin (guitare rythmique), Dominique Lupo (basse) et Patrick Papain (batterie, claviers).

Le groupe avait d'abord sorti un premier 45 tours, intitulé Le Rock des copains, en 1980, puis un album éponyme 33 tours en 1981. Si le succès n'avait pas été immédiat, la carrière du groupe avait ensuite décollé grâce au tube Chante, en 1983 ! Cette adaptation du hit américain Shout ! Shout ! (Knock Yourself Out) d'Ernie Maresca avait en effet propulsé « Les Forbans » sur le devant de la scène, permettant à ses membres d'écouler près de deux millions d'exemplaires vendus. L'album qui suivra ne fera que confirmer cette réussite.

Malgré ce succès retentissant, « Les Forbans » se séparent dès 1987 et « Bébert » poursuit l'aventure en solo, sous le pseudonyme d’Albert Alone. De leur côté, les autres membres tentent de reformer le groupe en le rebaptisant « Les Forbank's », mais la greffe ne prend pas.

En 1990, « Bébert » reforme finalement « Les Forbans » avec deux de ses anciens membres : Michel « Chelmi » Papain à la batterie et Philippe « Selmar » Masse à la guitare. Le groupe accueille également un nouveau venu en la personne de Michel « Keuss » Pin, contrebassiste. En 1991, deux nouveaux musiciens, Philippe Pregno au saxophone et Didier Collet au piano, rejoignent la troupe pour participer aux concerts. Durant cette période, « Les Forbans » enregistreront 6 albums, entre 1990 et 2006.

En 2017, Philippe Masse quitte le groupe et est remplacé par un guitariste de rock metal, Martial « Marty » Allart. « Les Forbans » continuent malgré tout de se produire, mais sans jamais retrouver leur succès des années 1980.

À partir de 2014, le groupe participer aux concerts de l'événement Âge tendre, la tournée des idoles, aux côtés notamment de Michèle Torr, Herbert Léonard, ou encore Claude Barzotti. En 2018, le groupe fêtera par ailleurs ses 40 ans de carrière dans la mythique salle de l'Olympia. Des événements qui permettront aux « Forbans » de renouer avec un certain succès populaire. Mais cette embellie ne durera pas. Désireux de repartir en tournée en 2020, « Les Forbans » vont en effet se heurter à la crise sanitaire du Covid-19, qui va entraîner l'annulation de la majorité de leurs concerts.

Ces dernières années, « Bébert » s'était surtout distingué par des prises de paroles franches et parfois critiquées.

On lui avait par ailleurs reproché sa participation à un concert, organisé en marge d'un conseil national du Front national en 2012, ou encore de s'être produit lors d'une « Fête du cochon », à Hayange (Moselle), une commune dirigée par le RN.

Des polémiques qui avaient quelque peu écorné son image.

Il laissera derrière lui l'image d'un chanteur populaire et symbole d'une époque désormais révolue.