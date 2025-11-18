« C'est bientôt la fin » : Vitaa arrête sa carrière musicale après avoir bradé ses places de concert, faute de public

Lors de son concert à Lyon ce samedi 15 novembre, Vitaa a révélé qu’elle comptait faire une pause dans sa carrière musicale. Un choc pour ses fans.

Vitaa est actuellement en tournée pour présenter son nouvel album “Charlotte”, un titre en référence à son vrai prénom. Depuis octobre 2024, elle est passée dans de nombreuses salles en France, en Suisse et en Belgique. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu pendant la tournée puisque Vitaa a été contrainte de brader les billets de ses concerts à moitié prix, faute de public.

Ce samedi 15 novembre, la chanteuse se produisait en concert à Lyon, et après avoir chanté son tube “À fleur de toi”, elle a fait une annonce choc à son public, comme on peut le voir dans cette vidéo publiée sur TikTok.

Vitaa va faire une pause

Vitaa a annoncé qu’elle allait faire une pause dans sa carrière musicale. Pour rappel, Vitaa a 20 ans de carrière et huit albums à son actif. Elle a également vendu 3 millions d’albums dans le monde.

Crédit photo : Play Two

Cette pause commencera dès la fin du mois de novembre, une fois que sa tournée sera terminée. Ainsi, les trois derniers concerts auront lieu les 28, 29 et 30 novembre à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine.

“Merci pour tous les messages que je reçois depuis des années maintenant. Merci pour tous les cadeaux que vous me faites, je lis tout, je vois tout. Je prends tout, je vous aime. Je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, c’est bientôt la fin”, a-t-elle déclaré, selon des propos rapportés par CNEWS.

“Je vais repartir dans l’ombre”

En s’adressant à ses fans, Vitaa avait la gorge serrée, émue.

“C’est vrai que je vais repartir dans l’ombre, c’est bien aussi de faire un break, c’est bien de disparaître aussi. Mais dans ces moments-là, moi je suis nostalgique, je regarde beaucoup les photos, vidéos, lettres que l’on m’écrit. Même si je suis moins présente, vous êtes dans mon coeur et je ne vous oublie pas”, a-t-elle continué.

Pour le moment, aucune information n’a été dévoilée concernant la durée de cette pause, au grand regret de ses fans.