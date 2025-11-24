Le chanteur Jimmy Cliff, figure incontournable du reggae, est décédé à 81 ans

Auteur et interprète de nombreux tubes au succès planétaire, le chanteur de reggae Jimmy Cliff, est décédé soudainement.

La légende du reggae, Jimmy Cliff, est décédée

Il était l’une des dernières figures du reggae jamaïcain, Jimmy Cliff est décédé ce lundi 24 novembre. C’est son épouse qui a annoncé la triste nouvelle sur la page Instagram de l’auteur-compositeur et interprète.

« C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce le décès de mon mari, Jimmy Cliff, en raison d'une attaque suivie d'une pneumonie », commence-t-elle son message. Puis, de remercier ses proches, notamment ses fans qui comptaient beaucoup pour le chanteur :

« Je suis reconnaissante envers sa famille, ses amis, ses collègues artistes et ses collaborateurs qui l'ont accompagné tout au long de son parcours. À tous ses fans à travers le monde, sachez que votre soutien a été sa force durant toute sa carrière. »

Une carrière faite de nombreux succès

Crédit photo : Getty Images

Jimmy Cliff est devenu une star mondiale dans les années 1960. Durant cette décennie, l’artiste a sorti les tubes Many Rivers to Cross et Wonderful World, Beautiful People.

Mais c’est en 1983 que sa carrière a pris encore plus d’élan avec Reggae Night, tiré de l’album "The Power and the Glory". Le titre est devenu un succès international. En France, le single s’est vendu à plus de 700 000 exemplaires, occupant la deuxième place des charts dans notre pays. Neuf ans plus tard, en 1992, Jimmy Cliff a connu un autre immense succès avec sa reprise I Can See Clearly Now que l’on entend dans le film Rasta Rockett (1993).

Son dernier album, "Refugees", sur lequel il collabore avec sa fille, Lilty Cliff, est sorti en 2022. Avant cela, le Jamaïcain avait naturellement été intronisé au célèbre Rock and Roll Hall of Fame pour son influence dans la musique.

James Chambers, de son vrai nom, avait commencé à écrire et composer de la musique dès son adolescence, prémices de son immense carrière à venir.