Nelly Furtado met fin à sa carrière après la vague de grossophobie honteuse dont elle est victime

Vendredi 24 octobre, la chanteuse Nelly Furtado a annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière dans la musique. Une annonce choc pour ses fans.

Nelly Furtado est devenue une icône de la pop dans les années 2000 et a connu un grand succès dans le monde entier grâce à ses tubes “I’m Like a Bird”, “Maneater” ou encore “Promiscuous”. Mais toutes les bonnes choses ont une fin puisque ce vendredi 24 octobre, la chanteuse a annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière pour une durée indéterminée. Une annonce qui survient au 25ème anniversaire de son premier album.

Nelly Furtado fait ses adieux

Dans un message adressé à ses fans sur les réseaux sociaux, Nelly Furtado a expliqué ses projets et a exprimé toute sa gratitude envers les personnes qui l'ont toujours soutenue.

“Je suis reconnaissante pour toutes ces années de plaisir, de communauté et d'émerveillement. J’ai une gratitude infinie envers toute personne qui a écouté et qui a vibré au son de ma musique et qui a assisté à l'un de mes spectacles. Je vous aime, vous et vos cœurs ouverts”, a rédigé l'artiste.

Crédit photo : Getty Image

Il y a quelques mois, Nelly Furtado a été victime de grossophobie. Âgée de 46 ans et mère de trois enfants, elle a reçu de nombreuses critiques sur son poids et certains internautes n’ont pas hésité à se moquer en comparant son physique actuel et celui des années 2000.

Face à ces critiques, Nelly Furtado avait tenu à répondre en publiant un message fort sur les réseaux sociaux.

“Cette année, j’ai pris conscience de la pression esthétique liée à mon métier d’une manière totalement nouvelle, tout en expérimentant de nouveaux niveaux d’amour de soi et de confiance intérieure. Mon maquilleur utilise parfois du face tape, ma styliste du body tape. Et oui, le maquillage, les sourcils, la coiffure, les sous-vêtements bien choisis… tout cela peut transformer un look. Le maquillage peut faire des merveilles !” a-t-elle rédigé.

Malheureusement, Nelly Furtado n'est pas la seule artiste à être victime de grossophobie. C'est également le cas de la chanteuse Alizée qui a reçu de nombreuses critiques sur son poids.