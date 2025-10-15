Le chanteur D'Angelo, pionnier de la néo-soul, est décédé à l'âge de 51 ans

Il avait ébloui le monde de par sa voix unique et son style mêlant R&B et soul. Le chanteur et musicien D’Angelo est mort ce mardi à New York.

Il était considéré comme une légende du R&B et comme le pionnier de la néo-soul. Le chanteur et musicien américain D’Angelo est décédé mardi 14 octobre, a annoncé sa famille dans un communiqué pour Variety. Michael D'Angelo Archer, de son vrai nom, se battait contre un cancer du pancréas.

« Nous sommes attristés qu'il ne laisse que de précieux souvenirs à sa famille, mais nous lui sommes éternellement reconnaissants pour l'héritage musical extraordinairement émouvant qu'il laisse derrière lui. Nous vous demandons de respecter notre vie privée en cette période difficile, mais nous vous invitons tous à vous joindre à nous pour pleurer sa disparition tout en célébrant le don de la chanson qu'il a laissé au monde. »

Un magnifique hommage pour un artiste qui a redonné vie au R&B

Crédit photo : SIPA/ AP

Ce natif de Richmond, en Virginie, avait décidé de dédier sa vie à la musique dès l’âge de 15 ans. Avec son premier album, Brown Sugar, sorti en 1995, D’Angelo avait redonné vie au R&B et au mouvement néo-soul.

« D'Angelo était un génie, une force de la nature dont la musique a transformé le paysage du soul et du R&B. Plus important encore, c'était un fils bien-aimé, un frère et un ami dont l'absence laisse un vide immesurable », a fait savoir un représentant du chanteur.

D’Angelo a de nouveau fait profiter le monde de sa voix si caractéristique avec son deuxième album, Voodoo (2000), considéré comme son chef-d’œuvre, puis son troisième et dernier opus, Black Messiah (2014).

Père de famille, D’Angelo avait progressivement commencé à se retirer de la scène musicale dès le début des années 2000. Depuis l’annonce de son décès, de nombreux hommages lui ont été dédiés. On retiendra surtout celui, magnifique, du site spécialisé Shatter The Standards, à l’attention de ses enfants :

« Alors que nous célébrons la vie de D’Angelo, nos pensées se tournent vers ses enfants, qui doivent désormais naviguer dans le monde sans leur père. Puissiez-vous toujours ressentir l’amour que votre père mettait dans chaque note. « Que les chansons qu’il a composées deviennent un battement de cœur sur lequel vous pouvez vous appuyer lorsque le silence vous semble accablant. Que la force dont il a fait preuve en se retirant de la célébrité pour préserver son esprit devienne un exemple de bien-être et d’intégrité. « Lorsque la douleur de l’absence devient insupportable, puisse sa musique – les accords mielleux de Brown Sugar, les grooves hypnotiques de Voodoo, le feu vertueux de Black Messiah – vous envelopper de son étreinte et vous rappeler qu’il n’est jamais parti. »

D’Angelo avait 51 ans.